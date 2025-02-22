İktidar ortağından ‘‘askıda buğday’’ kampanyası: Ülkeyi el ele batırdılar

Gıda enflasyonunda OECD birincisi olan Türkiye’de iktidarın ve ekonomi politikalarının ortağı olan MHP, “Askıda buğday” programını açıklayarak çiftçiden buğday istedi.

Tarımsal girdi maliyetlerinin altında ezilen ve yanlış tarım politikaları yüzünden üretimlerini bitirme noktasına gelen çiftçileri adeta görevlendirdi. Yaklaşık 288 kilograma denk gelen 9 gülek buğday istenen kampanyada, çiftçinin “dar ve sabit gelirli vatandaş” için harekete geçmesi istendi. Tarımsal girdi maliyetleri altında ezilen çiftçilere, ‘dar ve sabit gelirli yurttaşlara katkı sağlama’ çağrısı yapan iktidar ortağı, sorumluluğu üreticiye yükledi. Gülek veya külek, 32 kilogramlık geleneksel bir ağırlık ölçü birimi. MHP’nin kampanyasına ismini veren 9 gülek, 288 kilograma denk geliyor.

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