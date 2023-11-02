"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail’den hangi ürünleri ithal ediyoruz?

02 Kasım 2023, Perşembe 21:44
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda söz olarak, ülkemizde işyeri açan ya da Türk vatandaşları ile ortak firma kuran yabancı uyrukluların sayısının açıklanmasını istedi. İsrail’den hangi ürünlerin ithal edildiğinin açıklanmasını da isteyen Gürer, bu ülkeyle olan ticaret hacmimizin ne kadar olduğunu sordu.

Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından cevaplanması istemiyle şu soruları yöneltti:  “Türkiye’de en az bir ortağı Suriye, Afgan ya da farklı ülke uyruklu olan şirket sayısı ne kadardır? Ülkemizde ne kadar yabancı uyruklu kişiler iş yeri açmışlardır, ruhsat almışlardır? Afgan ve Suriye şirketlerinin en fazla bulundukları iller hangileridir? Afgan ve Suriyeli şirketlerin faaliyet alanları nelerdir? İsrail ülkesinden hangi ürünler ithal edilmektedir, ne kadar ürün getirilmiştir, ticaret hacmimiz nedir, ne kadar ihracat yapılmaktadır? Kayıt dışı, kayıt altına alınan iş yerleri yeni iş yeri gibi gösterilip sanki iş yeri sayısında artış varmış izlenimi yaratılmaktadır; bununla ilgili bir veri var mı? Karşılıklı ülke paralarıyla TL kullanılarak ticaret yapılan ülkeler hangileridir?” Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ömer Fethi Gürer tarafından yöneltilen sorulara yazılı cevap vereceğini söylemekle yetindi.

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırımı durdurun

    İsrail’den hangi ürünleri ithal ediyoruz?

    Avustralya Dışişleri Bakanı: Dünya Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyecek

    Türkiye niye denklemin dışında?

    2023 hedefi 2053’e kaldı

    'Birleşmiş Milletler'de tepki istifası

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a ultimatom

    “İnecek” dediği faiz üçe katlandı

    Adalet sistemi için turnusol testi

    İhlal derhal giderilmeliydi

    Hüda Kaya da tutuklandı

    10 şehir için kuvvetli sağanak uyarısı

    Thomas Portes: Filistin halkını topyekun haritadan silmek istiyorlar

    Save The Children: Dehşete düştük

    Katliamı reddediyoruz

    Yüzde 73.5 daha fazla vergiye hazır mıyız?

    'Bilerek vurduk'

    Gençler adalet ve liyakat istiyor

    Manisa Kitap Fuarı yansımaları

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BOP duruşu
    Mikail YAPRAK

    “Edna bir meyil ve iltifat”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kraldan çok kralcı ezikler
    Faruk ÇAKIR

    “Hakkımızı helal etmiyoruz dünyaya”
    Orhan Ali YILMAZ

    “İnsanlık”mı dediniz!?...
    Risale-i Nur'dan

    “Bozgunculukla yeryüzünü fesada vermeyin”
    Ahmet BATTAL

    Meşru sosyalleşmeleri de siz tarif edin!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cenk ÇALIK

    Mahir bir kimyager: Karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.