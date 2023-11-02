İsrail’den hangi ürünleri ithal ediyoruz?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda söz olarak, ülkemizde işyeri açan ya da Türk vatandaşları ile ortak firma kuran yabancı uyrukluların sayısının açıklanmasını istedi. İsrail’den hangi ürünlerin ithal edildiğinin açıklanmasını da isteyen Gürer, bu ülkeyle olan ticaret hacmimizin ne kadar olduğunu sordu.

Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından cevaplanması istemiyle şu soruları yöneltti: “Türkiye’de en az bir ortağı Suriye, Afgan ya da farklı ülke uyruklu olan şirket sayısı ne kadardır? Ülkemizde ne kadar yabancı uyruklu kişiler iş yeri açmışlardır, ruhsat almışlardır? Afgan ve Suriye şirketlerinin en fazla bulundukları iller hangileridir? Afgan ve Suriyeli şirketlerin faaliyet alanları nelerdir? İsrail ülkesinden hangi ürünler ithal edilmektedir, ne kadar ürün getirilmiştir, ticaret hacmimiz nedir, ne kadar ihracat yapılmaktadır? Kayıt dışı, kayıt altına alınan iş yerleri yeni iş yeri gibi gösterilip sanki iş yeri sayısında artış varmış izlenimi yaratılmaktadır; bununla ilgili bir veri var mı? Karşılıklı ülke paralarıyla TL kullanılarak ticaret yapılan ülkeler hangileridir?” Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ömer Fethi Gürer tarafından yöneltilen sorulara yazılı cevap vereceğini söylemekle yetindi. Ankara - Adnan Solmaz

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