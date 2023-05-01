İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği mitingde konuştu.

“Sahadaki demagojik cümlelere aldanmayın. Efendim şu olacakmış, darbeymiş diyenler var, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz. 86 milyon insanımız kazanıyor, 86 milyonun iktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. ‘Ben bilirim diyen akıl’ kaybediyor. Ben her şeyin hakimi ve sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor” diye konuştu. İzmir - Anka

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