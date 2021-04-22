KHK’larda şimdi de farklı kod zulmü

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun OHAL KHK’ları ile gerçekleşen işten çıkışlar için ayrı kodlar öngördüğü genelgesi hakkında basın açıklaması düzenledi.

Yeneroğlu, “OHAL KHK’ları ile işten çıkışlarda farklı kodlar uygulanması (SGK KOD 36 VE 37) olağanüstü hali kalıcılaştırmakta ve binlerce vatandaşımızı sosyal ölüme itmektedir” dedi. SGK’nın süreci nasıl yürüttüğünü anlatan Yeneroğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilk defa 1/9/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge ile düzenlediği ve 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge ile son halini verdiği sisteme göre; OHAL KHK’sı ile işyeri kapatılan ya da kamu görevinden çıkarılan kişilerin işten çıkarılma nedenleri ile ilgili kısma sırasıyla 36 ve 37 kodları işlenmektedir. İş başvuruları sırasında işten çıkış nedenini gösteren bu kodların işveren tarafından görülmesi nedeniyle bu kişiler özel sektörde de iş bulamamakta ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

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