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Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

23 Haziran 2019, Pazar 21:57
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Türkiye'nin demokrasiye inananlarla, bütün dünyanın da Türkiye ile gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnanın, bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya, Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla yine Türkiye ile gurur duyuyorlar. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle, herkes ama herkes, gurur duyuyor." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, her zaman "Ben bu milletim ferasetine güveniyorum" dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Evet, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. 'Bu darbeyi de İstanbullular giderecek, İstanbullular darbeyi sonlandıracak.' diye güveniyordum, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

Her şey neyle başladı biliyor musunuz? Her şey Adalet Yürüyüşü'yle başladı. Adalet istedik, huzur istedik. 'Hak, hukuk ve adalet.' dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Hakkı, hukuku ve adaleti istedik. Getirmek istemediler, engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte, emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanları baskıdan yana değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı."

Daha önce "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de." diye konuştu.

"Türkiye süratle gerçek gündemine dönmeli"

Artık hiçbir gücün mazbata vermemezlik edemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz."

AA

Etiketler: CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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