Kuşatmaya karşı kardeşlik çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş şunları söyledi:

“İsrail’in eli kanlı Başbakanı’nın, Yunanistan Başbakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı’nı da yanına alarak örtülü olarak ülkemizi suçlayan, hatta tehdit eden sözlerini dikkate aldığımızda, aynı şekilde kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının artık Karadeniz’e taşınmak üzere olduğu bir ortamı göz önüne aldığımızda, Türkiye’nin içeride cephesini tahkim etmek, kardeşliğini, barışı, çatışmasızlığı kurmak için artık çok uzun vakitlerinin olmadığı aşikârdır. Türkiye’yi kuşatma hedeflerini, niyetlerini de iyi okumak durumundayız. Eğer tarihe karşı bir sorumluluğumuz varsa, önemli sorumluluklarımızdan birisi de Türkiye’nin etrafındaki gelişmeleri en iyi şekilde anlamak ve cevabını en iyi şekilde vermektir.”