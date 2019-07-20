Macron'a 'bakan' dayanmıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 14 Mayıs 2017'den bu yana 15 bakan istifa etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 14 Mayıs 2017'den bu yana 15 bakan istifa etti. 2 yıl, 2 ay önce Elysee Sarayı'ndaki koltuğa oturan Cumhurbaşkanı Macron'un bu sürede 15 bakanla yolları ayrıldı. Salı günü istifa eden Çevre Bakanı François de Rugy, kabineden ayrılan 15. bakan oldu. Gelecek yıl düzenlenecek yerel seçimlere katılmak için yeni bakanların da istifa edebileceği belirtiliyor. AA

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.