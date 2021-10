MB’nin net rezervi eksilerde

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Fox TV’de gazeteci İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk oldu.

Hükümetin kötü ekonominin faturasını Merkez Bankası başkanlarına kestiğini söyleyen Yılmaz, Merkez Bankasının rezervleri ile ilgili, “Merkez bankasının şu andaki brüt rezervi, Sayın Başkan’ın söylediği rakam, 123 milyar dolar. Fakat bunun içinde, bir sent Türkiye Cumhuriyeti devletinin Merkez Bankası’nın kazanılmış parası yok. Merkez Bankası’nın net rezervi, eksi 37 (milyar dolar) geçen hafta itibariyle. Her gün sürekli değişiyor bu ama eksi 40 milyar dolar civarında an itibariyle dolanıp duruyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka