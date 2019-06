Milletimizi kucaklayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu yaptığı ilk konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik” dedi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde bir konuşma yaptı. Bütün inançlara saygı duyacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önemi yok. İnsan var, insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için, biz herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si, Yahudi’si, herkesi kucaklayacağız” dedi.

Artık hak, hukuk, adalet var

Partilerin hizmet için araç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, milletin iradesini asla sıkıntıya sokmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, “Asıl olan millettir, milletimizdir, dolayısıyla her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu asla unutmayacağız” diye konuştu. “Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın” diyen İmamoğlu, artık partizanlığın bittiğini ve yerini liyakat ve ahlakın aldığını ifade etti. İmamoğlu, “Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum. Ben milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Beni kutlayan Cumhurbaşkanına sayın rakibime de teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle konuşmasını bitirdi.