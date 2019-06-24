"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Milletimizi kucaklayacağız

24 Haziran 2019, Pazartesi 09:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu yaptığı ilk konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik” dedi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde bir konuşma yaptı. Bütün inançlara saygı duyacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Etnik kökeninin önemi yok. İnsan var, insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehrin enerjisi, gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için, biz herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, hiç kimsenin yaşama biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. İnsanlara sevgiyi hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Süryani’si, Yahudi’si, herkesi kucaklayacağız” dedi.

Artık hak, hukuk, adalet var

Partilerin hizmet için araç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, milletin iradesini asla sıkıntıya sokmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, “Asıl olan millettir, milletimizdir, dolayısıyla her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu asla unutmayacağız” diye konuştu. “Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın” diyen İmamoğlu, artık partizanlığın bittiğini ve yerini liyakat ve ahlakın aldığını ifade etti. İmamoğlu, “Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum. Ben milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Beni kutlayan Cumhurbaşkanına sayın rakibime de teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız. Her şeye rağmen bunu başaracağız. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandıktan herkese mesaj var

    İran: ABD, BMGK'yi yanlış yönlendiriyor

    Bitmeyen yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler

    Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli

    Dinlenmek hakları

    ‘Bilinçsiz vitamin kullanımı prostat kanseri riskini artırıyor’

    Bulut teknolojileri 10 yılda dönüştürecek

    İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

    Çıraklık, sigorta başlangıcı sayılmalı

    Tarihî taş köprü onarılmayı bekliyor

    İstanbul’la sınırlı kalmaz

    Dilipak: AKP son kavşakta

    İmamoğlu, AKP seçmeninden de oy aldı

    Aileler çocuklarını sıkı ‘takip etmeli’

    İran gerginliği depoyu vuracak

    Beyaz eşya pazarında büyük gerileme

    Hamaney de yaptırım listesinde

    Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı

    20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı yıkıldı
    Genel

    Sandıktan herkese mesaj var
    Faruk ÇAKIR

    İkaz eden oldu, dinleyen olmadı
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaca binaen, yeniden...
    Nejat EREN

    Maşeri vicdanlar gerçek adaleti bekliyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli
    Ömer Örtlek

    Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1
    Cevher İLHAN

    “Müsbet siyaset” kazandı
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem mi hayırdır, yokluk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.