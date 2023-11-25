Milletvekillerinin yasama yetkisi kısıtlanıyor

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’in bütçe görüşmeleri üzerindeki etkisinin kısıtlandığını belirterek, “İktidar neredeyse bütçe görüşmelerini de torba kanun mantığıyla gerçekleştirecek” dedi.

Bütçenin Komisyona gelişi ve Meclis’ten geçişi esnasındaki elli günlük sürenin emsalleriyle mukayese edildiğinde, detaylı rakamları konuşmaya ve incelemeye yeterli olmadığını ifade eden Altıntaş, bu sürenin mutlak surette uzatılması ve bütçe hazırlıklarının daha dikkatli ve detaylı yapılması gerektiğini vurguladı. Altıntaş milletvekillerinin, harcamaların nereye ve hangi ihtiyaca yönelik yapıldığını, dengeli kalkınmayı sağlayıp sağlamadığını, dağıtımların adaletli olup olmadığını veya siyasi tercihlerin konulup konulmadığını, bütçe üzerinde de inceleme ve araştırma imkânını bulamadığını belirtti. Milletvekillerinin yasama yetkisini millet adına kullandığını, yasama yetkisinin en önemlilerinden birinin, vergi koyma ve bunu harcama işi olduğunu vurgulayan Altıntaş, böylesine önemli bir yetkinin kullanılmasında milletvekillerinin yasama yetkilerini kullanmalarının kısıtlandığı ifade etti.

Ankara - Mehmet Kara