Olan yine millete oluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz sebep enflasyon neticedir” demeye devam ettiğini belirterek, “O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon atıyor, olan her zamanki gibi milletimize oluyor, gençlerimiz işsiz kalıyor” dedi.

Akşener, “Dolar 14 liraya dayanmış, ticaret durmuş, milletimiz kan ağlıyor, bunlar saçmalamaya devam ediyor. Erdoğan, bir zamanlar ne diyordun? Para tıpkı bayrak, millî marş gibi bir ülkenin gücünü, bağımsızlığını temsil eder. Nereden, nereye... Dün bunları söylerken bugün memleketi düşürdüğün duruma bak. Paramızın değerini düşürerek göklerdeki bayrağımıza el uzattınız, millî marşımızı susturmaya kalktınız. İtibarımızı lekelediniz, bağımsızlığımızı tehlikeye atıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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