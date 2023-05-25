Önemli olan desteğin artması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol konusunda açıklama yaptı.

Babacan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun niyetinin ve müzakereler sırasındaki büyük çabasının ortak politikalar metniyle çelişmeyecek bir şey ortaya çıkarmak olduğunu biliyorum. Bu konudaki hassasiyeti kendisi açtı zaten. İkinci tur için ne kadar çok insan, ne kadar çok siyasetçi, ne kadar çok lider Sayın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklarsa biz o kadar memnun oluruz. Nihayetinde seçimleri kazandıktan sonraki uygulamalar önemlidir. O uygulamalarda da Millet İttifakı’nın ortak ve bağlayıcı metinleri geçerlidir” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı olarak politikalarının omurgasının “ortak politika metni” olduğuna vurgu yapan Babacan, “Altı parti birbirinin güvencesidir. Vatandaşlarımız her şeyi gayet iyi okuyor” dedi.

Haber Merkezi