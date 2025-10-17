Devlet ciddiyetinin iflâsı

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın; Tarım Bakanlığının Giresun, Ordu ve Samsun’da başlattığı; ilkokul çocuklarına kahverengi kokarca toplatıp bisiklet hediye edilen kampanyaya tepki gösterdi.

Mecliste, kahverengi kokarcanın araştırılması üzerine verdiği araştırma önergesiyle ilgili konuşan Milletvekili Aydın, bu uygulamayı “devlet ciddiyetinin iflası” olarak nitelendirerek Meclis Genel Kurulunda sert eleştirilerde bulundu. “Yutulduğunda ölümcül olabilen, cilde ve göze zarar veren bir canlıyı çocuklara toplatmak, aymazlıktır, gaflettir!” diyen Aydın; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı, okullarda bunun yapılmasına imkân tanıyan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ve halk sağlığını koruyamamakla suçladığı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu istifaya davet etti. Ankara - Mehmet Kara

