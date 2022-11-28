Perinçek: Türkiye'yi Erdoğan ve Bahçeli'yle birlikte yöneteceğiz

Vatan Partisi’nin “Güçlü devlet üreten millet için iktidara” sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu’ndaki 11. Genel Kurultayı, Balyoz davasında yargılanan ve 2019’da ölen Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat adıyla düzenlendi. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek yaptı.

“Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız” diyen Perinçek, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte yöneteceklerini söyledi. Artı Gerçek’in haberine göre Perinçek, “”Bu seçimde, Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri, sorumluluk duygularından, birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye’yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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