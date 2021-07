“Serok Erdoğan” için ağzını bıçak açmadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , Diyarbakır’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, bazı AKP’liler tarafından ‘Biji Serok Erdoğan’ sloganlarıyla karşılanmasına değindi.

Yaşananı trajikomik olarak değerlendiren Davutoğlu, kendisine 5 yıldır ‘Serok Ahmet’ diyen MHP lideri Bahçeli’ye seslendi. Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır’daydı. Orada Serok Erdoğan diye seslenildi. Bahçeli’nin ağzını 48 saattir bıçak açmadı. Biz bu toprakların her dilini severiz, her inancını severiz, her insanını severiz, taşını severiz, toprağını severiz… İkiyüzlü siyasetle bu ülkeyi yönetenler Türkü Kürde, Sünnî’yi Alevî’ye ayrımcılıkla düşman ettiler” şeklinde konuştu.