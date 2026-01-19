Siyasallaşmış bir yargı var

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yargıtay’ın, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında verilen mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi.

Arıkan, “İftira atmanın serbest, atılan iftiraya cevap vermenin ceza aldığı bir ülkede hukuk yoktur. Süleyman Soylu’nun, söz konusu davada koskoca miting alanından şahit olarak bula bula emrinde çalışan 3 koruma polisini bulması bile bu adaletsizliğin göstergesidir. Her fırsatta; ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ diyen Sayın Yılmaz Tunç, bu kararla bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’de siyasallaşmış bir yargı vardır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

