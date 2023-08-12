Tek adam sistemi bütün ayarları bozdu

DP Sözcüsü İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Anayasa’da yazılı olan kuralların birçoğunun ayarını bozduğunu söyledi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başta kuvvetler ayrılığı ilkesi olmak üzere Anayasa’nın bütün kurum ve kurallarının ayarını bozmak suretiyle devre dışı kaldığını, bir tek etkin kurumun yürütme olduğunu söyleyen Altıntaş, “Halbuki kuvvetler ayrılığı ilkesinde yargı, yürütme ve yasama anayasanın temel kurumlarıdır ve birbirinden bağımsız yetkileri vardır. Bugün birinci temel öncelik olarak şunu görüyoruz ki, yasama etkisizleştirilmiş, sadece yürütmenin sekretaryası haline getirilmiştir. Millet adına faaliyetlerini icra ederken bu kısıtlamanın boyunduruğu altında hareket etmektedir” şeklinde konuştu.

Kuvvetler ayrılığını koruyacak mısınız?

Sistemle Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde yapılan atamalar, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere bütün yüksek yargı organlarının yürütmenin denetimi altına girerek işlevsiz hale getirildiğini de söyleyen Altıntaş, “Hatta büyük bir cesaretle ve yürekle yargı organlarının verdiği kararları hükümet beğenmiyorsa ‘uymuyorum, uygulamıyorum’ diye de eleştirilebilmiştir. Bu şartlar altında ‘yeniden anayasa yapalım’ diye ortaya çıkan iktidara şu soruyu sormak lazım; yeni yapacağınız anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesini koruyacak mısınız, korumayacak mısınız?” diye sordu.

İnsan hayatı göz ardı edilemez

Siyasin toplumun problemlerini çözmek, siyasi partilerin de toplum ile devlet ikiliğini ortadan kaldırmak için var olduğunu söyleyen DP’li Altıntaş, “Ancak siyaset bugün sorun çözemiyor, kendi kendine problem meydana getiriyor. Siyasi partiler üzerlerine düşen etkin görevlerini yapamamaktadır” şeklinde konuştu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dediği gibi, zengin kaynaklarımızın fakir bekçileri olma çabasında olunamayacağını da dile getiren Altıntaş, “Ama bunu yaparken, insanı, insan hayatını, çevreyi göz ardı edemeyiz. Gelin yeni bir maden kanunu çıkartalım. Halk bilsin, kime kaç liraya veriliyor bu yeraltı kaynakları. İhaleler, ruhsatlar tartışmadan uzak ve şeffaf olsun. Evinden, yurdundan, bağından, bahçesinden atılan insan, şeffaf düzenlemeler sayesinde geleceğinden emin olsun, devletine güvensin” dedi.