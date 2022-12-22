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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tek adamlık istibdat, demokrasi hürriyet getirir

22 Aralık 2022, Perşembe 00:47
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Tek bir kişiye bağlı sistemler istibdatı getirir, demokrasiler ise, hürriyeti yaşatır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, “Tek bir kişiye bağlı sistemler çöker, demokrasiler ise, yaşar. İşte bu yüzden; tek bir kişiye bağlı sistemler fakirleştirir, demokrasiler ise, zenginleştirir. İşte bu yüzden; tek bir kişiye bağlı sistemler istibdatı getirir, demokrasiler ise, hürriyeti yaşatır. İşte bu yüzden; Türkiye’nin zenginliğe, mutluluğa ve huzura kavuşmasının garantisi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’dedir” diye konuştu. “Sayın Erdoğan her sıkıştığında, ‘Bu konu siyasetin konusu değildir’ diyerek, işin içinden sıyrılamazsın” diye konuşan Akşener, “Sana göre neyin siyasetin konusu olup olmadığı, beni zerre ilgilendirmiyor. Engin birikiminin ve derin fikirlerinin cefasını, zaten milletçe yıllardır çekiyoruz. Beni, Eskişehir’deki Nur Elif ilgilendiriyor, ve onun için senden hesap soracağım!  Beni, Van’daki Muharrem ilgilendiriyor, ve onun için senden hesap soracağım!  Beni, Adana’daki Emine ilgilendiriyor, ve onun için senden hesap soracağım!  Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken, kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla, sefa sürerken, yokluktan, yoksulluktan ölen, açlığa mahkûm ettiğin çocuklarımız için, senden hesap soracağım!” dedi.

Zalimin karşısında zulme uğrayanın yanındayız

Akşener şunları konuştu: “Bizim için zorda kaldığımız zamanlarda bırakın kendi cebinden tazminat ödemeyi evim basıldığında kimse yoktu. Evet biz iyiler cesurlar sizler ve ben biz zalimin karşısında zulme uğrayanın yanında her zaman olduk olmaya da devam edeceğiz. Bakın linç edilmeye çalışıldığında nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum. Bugüne kadar meydanı boş bulmanın şımarıklığı ile her istediklerini yaptılar. Bugün de hizmetleriyle milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı, hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar. Dün kendilerine yapılanları bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını Saraçhane’de gördüler. Demokrasimizin, sahipsiz olmadığını hatırlatmak için İstanbulluların iradesinin çiğnenemeyeceğini haykırmak için kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı dimdik durmak için Saraçhane’deydik. Biz dün neredeysek, bugün de oradayız.”

‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet

Milletin iradesine, cesaretle sahip çıkacaklarını söyleyen Akşener, “Milletin sandıkla emanet ettiği iradeyi, ucuz numaralara kurban ettirmeyeceğiz. Siz çökmeye alışmışsınız.  Ama biz buradayken; İstanbul’a çökmenize, asla izin etmeyeceğiz! Size göre demokrasi bir araç olabilir. Ama bize göre demokrasi; Türk Devleti’nin varlığı, Türk Milleti’nin huzuru için vazgeçilmez bir amaçtır. Çünkü biz, kalbimizde şahısların ve zümrelerin tahakkümünü taşıyanlardan değiliz! Bir grup siyaset esnafının çizdiği rotayı, sözüm ona demokrasi diye pazarlayanlardan da değiliz! Kendi siyasi ikbalimiz için demokrasiyi aparat yapanlardan da değiliz! Makam mevki için gözü dönenlerden ise hiç değiliz. Çünkü bize göre demokrasi; bir tercih değil, bir mecburiyettir! Bu yüzden de demokrasiden taviz vermek bizim siyaset anlayışımıza aykırıdır! Ama kimse merak etmesin! Nasıl ki tarih boyunca yapılan her zorbalığın, her haksızlığın, her adaletsizliğin karşısında dimdik duracak babayiğitler olmuşsa, bugün de millet iradesinin üzerinde vesayet kuran bu Firavun iktidarını yıkacak Musa’lar da elbette var! ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ diye haykıracak, cesurlar da elbette var!” şeklinde konuştu.

 

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