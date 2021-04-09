Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi.

Milletin bu iktidara muhtaç olmadığını ifade eden Enginyurt, “İşin rahatlığını bulmuşlar. ‘Ne yapalım efendim, başka kimse yokmuş, kime oy verecekmişiz canım, bu giderse ne olurmuş’ bu giderse hiçbir şey olmaz. Bu giderse vallahi de Türkiye kurtulur, billahi de Türkiye kurtulur. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı başlatılmış, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak isteniyormuş, herkes bir olmuş, iç güçler, dış güçler bir araya gelmişiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkacakmışız derdimiz buymuş. Hayırdır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan padişah ilân edildi de bizim mi haberimiz yok. Biz mi duymadık, biz mi görmedik?” dedi.