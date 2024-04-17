"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı

17 Nisan 2024, Çarşamba 00:45
16 nisan 2017’de OHAL ortamında yapılan referandum sonrası uygulamaya konulan tek adam rejimi, aradan geçen 7 yıl zarfında ülkeyi her alanda kötüye götürdü.

KURAL TANIMAZ REJİM - GELECEĞİMİZİ YER BİTİRİR

DP MİLLETVEKİLİ SALİH UZUN, 16 NİSAN 2017 REFERANDUMUNU HATIRLATARAK “BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI, KURAL TANIMAYAN, DENETLENEMEYEN, DENGELENEMEYEN, FRENLENEMEYEN ‘TEK ADAM’ REJİMİNE GEÇİŞİMİZİN YILDÖNÜMÜ” DEDİ.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Türk Tipi” Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yıldönümünü değerlendirerek, “Bugün aslanla kuzunun aynı kafese girdiği günün, yani; şimdilerde maruz kaldığımız bütün kötülüklerin anası, kural tanımayan, denetlenemeyen, dengelenemeyen, frenlenemeyen ‘tek adam’ rejimine geçişimizin yıldönümü” dedi. Uzun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında şunları söyledi:

“Adamın birinin aslanla kuzunun aynı kafeste yaşayabileceğini iddia etmiş. Tabii inanmamışlar. Hayvanat bahçesinde denemeler başlamış. Bir hafta bakmışlar ki, aslanla kuzu kafeste yaşıyor. Demişler ki, ‘nasıl başardın?’ adam demiş ki ‘Her Allah’ın günü bu kafese her gün yeni bir kuzu koyuyorum.’ İşte bu kural tanımayan, frenlenemeyen,  denetlenemeyen, dengelenemeyen o otoriter mekanizma var ya, hukukla frenlenemezse, hukukla sınırlandırılamazsa, bu aç ve kaba kuvvetinden başka bir özelliği olmayan o aslan terbiye edilmezse her Allah’ın günü bir kurumumuzu yok eder. Her Allah’ın günü bir teamülü ortadan kaldırır.  Her Allah’ın günü tek tek her birimizin geleceğini yer bitirir. Türkiye’nin onlarca yılda oluşturduğu kurumlar, onlarca yıllık deneyim gelenekler, birikimler, devlet olma refleksinin ortaya çıkmış teamüller yerlere tamamen siyasi ve gündelik bir takım mekanizmalara bırakır, bırakıyor. Bu durum ülkemiz açısından tam anlamıyla bir kan kaybıdır bu kan kaybını durdurmak zorundayız.”

MEHMET KARA - ANKARA

 

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı

    AKP 2019’dan ders almadı

    “Dünya Sudanlıları unutuyor”

    Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur

    Sıcaklıklar artacak

    Refah’ın işgali daha büyük bir katliam demek

    Etten sonra peynir de sofralara veda edecek

    Emekliye yok, faiz ve reklama var

    Bakana ters kelepçeli gözaltı soruları

    Yoksulluk sınırı bir yılda 24 bin TL arttı

    Asıl israf Sarayda

    İmamoğlu: Particilik yapamayız

    Meclİs 1,5 ay sonra toplandı

    İran: Daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız

    Hukuk işlemezse yolsuzluk bitmez

    İspanya, Filistin Devleti'ni tanımak için adım atacak - "Filistin'i tanıma zorunluluğu var"

    Köy okullarına kütüphane kuruyorlar

    Çiftçilerin bankalara borcu 1 yılda %75 arttı

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçimden genel siyasete
    Genel

    “Dünya Sudanlıları unutuyor”
    Abdulkadir Sinoğlu

    Çok takipçili yalnızlıklarımız
    Genel

    Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur
    Genel

    AKP 2019’dan ders almadı
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat belâsından kurtulmak istemez misiniz?
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudiler üstün millet mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat hukukçu Başgil’in fikirleri
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat ağacının en mühim meyvesi şükürdür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.