Türkiye tek adam rejiminden kurtulmalı

16 nisan 2017’de OHAL ortamında yapılan referandum sonrası uygulamaya konulan tek adam rejimi, aradan geçen 7 yıl zarfında ülkeyi her alanda kötüye götürdü.

KURAL TANIMAZ REJİM - GELECEĞİMİZİ YER BİTİRİR

DP MİLLETVEKİLİ SALİH UZUN, 16 NİSAN 2017 REFERANDUMUNU HATIRLATARAK “BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI, KURAL TANIMAYAN, DENETLENEMEYEN, DENGELENEMEYEN, FRENLENEMEYEN ‘TEK ADAM’ REJİMİNE GEÇİŞİMİZİN YILDÖNÜMÜ” DEDİ.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Türk Tipi” Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yıldönümünü değerlendirerek, “Bugün aslanla kuzunun aynı kafese girdiği günün, yani; şimdilerde maruz kaldığımız bütün kötülüklerin anası, kural tanımayan, denetlenemeyen, dengelenemeyen, frenlenemeyen ‘tek adam’ rejimine geçişimizin yıldönümü” dedi. Uzun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında şunları söyledi:

“Adamın birinin aslanla kuzunun aynı kafeste yaşayabileceğini iddia etmiş. Tabii inanmamışlar. Hayvanat bahçesinde denemeler başlamış. Bir hafta bakmışlar ki, aslanla kuzu kafeste yaşıyor. Demişler ki, ‘nasıl başardın?’ adam demiş ki ‘Her Allah’ın günü bu kafese her gün yeni bir kuzu koyuyorum.’ İşte bu kural tanımayan, frenlenemeyen, denetlenemeyen, dengelenemeyen o otoriter mekanizma var ya, hukukla frenlenemezse, hukukla sınırlandırılamazsa, bu aç ve kaba kuvvetinden başka bir özelliği olmayan o aslan terbiye edilmezse her Allah’ın günü bir kurumumuzu yok eder. Her Allah’ın günü bir teamülü ortadan kaldırır. Her Allah’ın günü tek tek her birimizin geleceğini yer bitirir. Türkiye’nin onlarca yılda oluşturduğu kurumlar, onlarca yıllık deneyim gelenekler, birikimler, devlet olma refleksinin ortaya çıkmış teamüller yerlere tamamen siyasi ve gündelik bir takım mekanizmalara bırakır, bırakıyor. Bu durum ülkemiz açısından tam anlamıyla bir kan kaybıdır bu kan kaybını durdurmak zorundayız.”

MEHMET KARA - ANKARA