ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Uysal: Uyanış yılı olsun

02 Ocak 2026, Cuma
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2026 yılının; adaletin, umudun ve toplumsal uyanışın büyüdüğü bir yıl olması temennisinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Uysal mesajında, şunları kaydetti: “Dünya’da, içinde bulunduğumuz yakın bölgelerde ve adı konulmadık bir biçimde vatanımız Türkiye’de toplumsal, siyasî ve iktisadi yıkımların yaşandığı, milad sayılabilecek bir yılı geride bırakıyoruz. Her şeyden evvel Gazze’de dünyanın gözü önünde insanlık adeta ABD başta olmak üzere Batılı güçlerin gözetimi altında soykırıma uğruyor; 2025 bu açıdan bile insanlığın kara yılı. Diğer taraftan memleketimizde de bir keyfî rejimin hukuksuzlukları, yolsuzlukları ve keyfi kararlarının neticesinde yandaş bir azınlığın dışında Türk Milleti huzursuzluğa ve yoksulluğa mahkum edildiği bir yılı geride bırakıyor.

Değerler siyasete alet ediliyor

Akp iktidarı, dinî/millî değerleri suistimal ederek hamasetle bu gerçeğin üzerini kapatmaya çalışıyor. Anadolu’da, bu coğrafyada bir kadim dua, temenni vardır: ‘Allah, derdini unutturacak bir dertle sınamasın’ derler. Maalesef, geçen hafta sadece asgarî ücretliye reva gördükleri ile bu duanın kabul olma imkanını bile aldılar vatandaşın elinden. Hayallerini, umutlarını, sağlıklarını, huzurlarını aldıkları gibi. 

Yağma düzen son bulacak

Aziz milletim; tek gayretimiz elinizden aldıkları ne varsa sizlere yeniden teslim etmek, sözünüzü, rızkınızı, emeğinizi, umudunuzu, hayallerinizi, gülüşlerinizi. Tek derdimiz sizlerden çaldıkları ne varsa yerine koyabilmek: Cumhuriyetin kazanımlarını, fabrikaları, hedeflerini, adaleti, demokrasiyi. Olacak, bu yağma düzeni son bulacak. Bir umuttur yaşamak. Bütün bu olumsuzlukların son bulduğu, umudumuzu büyüttüğümüz bir uyanış yılı olması temennisiyle 2025 yılının hayırlar, güzellikler getirmesini diliyorum.”

Ankara - Mehmet Kara
