Yüksek faiz vatandaşı ezer

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararı ile ilgili konuştu.
Arıkan, “Faizle ekonomi yönetilmez! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmesi, ekonomideki çıkmazın bir başka göstergesidir. Hükümetin sıcak para arayışı ve günü kurtarma çabası, halkın sırtına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Ekonomiyi faiz lobisine teslim ederek değil, üretimi ve istihdamı önceleyerek ayağa kaldırabiliriz. Faiz artırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır” dedi.
Ankara - Anka