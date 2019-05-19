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Camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım

19 Mayıs 2019, Pazar 23:56
Camilere çocuklarla birlikte gelinmesi çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camilerimizi mahzun bırakmayalım, camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen sahur programında, sanayici ve iş insanlarının Ramazanlarını tebrik ederek yaptıkları ibadetlerin makbul olmasını niyaz etti. İslâm medeniyetinin aynı zamanda vakıf medeniyeti olduğuna işaret eden Erbaş, “Vakıf anlayışının başlangıcı, Allah Rasulü Efendimizdir. Vakıf medeniyeti, Peygamber Efendimizin Fedek Arazisi’ni kıyamete kadar fakir fukaranın, garip gurebanın istifade etmesi için vakfetmiş olması ile başlıyor. İslâm medeniyetinin bütün aşamalarında ve Osmanlı Devleti’nde zirveye oturan vakıf anlayışı, günümüze kadar geliyor” diye konuştu.

Zekat en önemli farzlardan birisidir

Erbaş, İslâm’ın emirlerinden zekâtın önemine işaret ederek, şunları kaydetti: “Zekât dünyanın dengesini muhafaza etmek için Rabbimizin koymuş olduğu en önemli farzlardan birisidir. İslâm beş şey üzerine kurulmuştur. Bunlardan birisi de zekâttır. İslâm, dünyanın dengesini muhafaza etmek için gönderilmiştir. İslâm’ın ilkelerine baktığımız zaman, zekâtı, sadâkasıyla, infakıyla, karz-ı haseniyle, yardımıyla, paylaşmasıyla, Kur’ân-ı Kerîm’de 250 kadar âyetiyle bunun nasıl tanzim edileceğini görüyoruz.”

İslam zekat ile paylaşma anlayışını güçlendirir 

Erbaş, Konya İl Müftülüğünün Mevlânâ Meydanı’nda düzenlediği iftar programında, Ramazan ayının paylaşım ve infak ayı olduğunu söyledi. Erbaş, dünyada bir dilim ekmeğe muhtaç milyonlarca kişi olduğunu dile getirerek İslâm’ın denge dinî olduğunu, açlıktan ve tokluktan kimse ölmesin diye olanların olmayanlara vermesini emrettiğini vurguladı. İslâm’ın zekât, sadâka ve fitre ile paylaşma anlayışını güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Erbaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Onun için bu Ramazan ayında infak konusunu tema olarak seçtik. Hocalarımız bütün illerimizde, ilçelerimizde ve yurt dışında bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.” Camilere çocuklarla birlikte gelinmesi çağrısında bulunan Erbaş, “Camilerimizi mahzun bırakmayalım, camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Ramazan ibadet ayıdır, dolayısıyla camilerimizde namaza, mukabelelere daha fazla devam edersek Ramazanı da o kadar güzel değerlendirmiş oluruz” dedi. 

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