Dallas çiftliğinde bayram namazı kılındı

Bir zamanlar Türkiye’de çokça izlenen entrikalarla dolu Amerikan TV dizisi “Dallas”ın çekildiği çiftlikte Müslümanlar Ramazan Bayram namazını eda etti.
Entrikalarla dolu olan ve bir zamanlar Türkiye’de çokça izlenen TV dizisi “Dallas”ın çekildiği çiftlikte Müslümanlar Ramazan Bayram namazını eda etti. Bayram namazından sonra misafirlere kahvaltı ikramı yapıldı. Programa katılan Müslümanlar birbiriyle bayramlaşıp hasret giderdi. Çiftlikte bayram namazları dışında çeşitli İslami programlar da tertipleniyor.
Selahattin Ekinci - Dallas - Amerika