Okuyucularımızla bayramlaştık

İstanbul’daki okuyucularımızla Ramazan Bayramı vesilesiyle gazetemizin merkez binasındaki bayramlaşma programında bir araya geldik.

Okuyucularımızla bayramlaşma programı gazetemizin Güneşli Tesislerindeki gerçekleştirildi. Bayram namazı için Güneşli'deki merkez binamızın mescidine gelen okuyucularımızla birlikte Ramazan Bayram namazını kıldık. Mescitte buluşan okuyucularımız, namaz öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Sonrasında, okunan hatimlerin duası yapıldı. Namaz vaktinin girmesiyle birlikte Ramazan Bayram namazı eda edildi. Okunan hutbede İslam aleminin sıkıntılarının sona ermesi ve “İttihad-ı İslam”ın teşekkül etmesi ihtiyacına dikkat çekildi. Namazın ardından Risale-i Nur'dan bayram günlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususundaki bölümler ve dualar okundu. Okuyucularımız daha sonra birbirleriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı. Programda, Bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu. Bu vesile ile okuyucularımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. Bayramın Alem-i İslama ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz.

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