Bayram çocuklar için çok önemli

Psikolog İnci Nur Ülkü, “Çocuklara değerlerimiz bayramlarla aşılanıyor” dedi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Çocuklara bayramları anlatmanın, onlara gelenek ve görenekler bahsetmenin ve değerleri aşılamanın önemine vurgu yapan uzmanlar, bu özel günlerde çocukların aile büyükleriyle buluşmalarının duygusal bağın da güçlenmesine olanak tanıdığını söylüyor. Anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden aldıkları küçük hediyelerin, çocukları mutlu ettiğini ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, bayramların toplumumuzda sevgi, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı özel zamanlar olduğuna işaret ederek, bayramların özel bağlarını anlattı.

Duygusal bağları güçlendirir

Ramazan Bayramı’na sayılı gün kala bayramların, toplumumuzda sevgi, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı özel zamanlar olduğunu ifade eden İnci Nur Ülkü, “Çocuklarımıza bayramları anlatmak, onlara gelenek ve göreneklerimizden bahsetmek, değerlerimizi aşılamak oldukça önemlidir. Bu özel günlerde çocuklar, genellikle uzun zamandır görmedikleri aile büyüklerini, teyzelerini, halalarını ve diğer yakınlarını görmek için heyecanla beklerler. Bu buluşmalar, sadece fiziki bir birliktelik değil, aynı zamanda duygusal bir bağın da güçlenmesine imkan tanır. Anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden aldıkları küçük hediyeler, çocukları mutlu eder ve onların sevgi ortamında kendilerini daha iyi ve güvende hissetmelerini sağlar.” dedi.