Kalpler birleşsin zulümler bitsin

09 Nisan 2024, Salı 15:10
BİR BAYRAMI DAHA ZULÜMLERİN GÖLGESİNDE İDRAK EDERKEN, “ADALET, HUZUR VE BARIŞ İÇİN ÖNCE KALPLER KAYNAŞMALI VE BİRLEŞMELİ” DİYORUZ.
İhtilaflar artık bitmeli
Ülkemiz ve İslam dünyası bir bayramı daha hukuksuz uygulamaların ve zulümlerin gölgesinde karşılamanın burukluğunu yaşıyor. Bu hale son vermenin ilk şartı ise öncelikle Müslümanların aralarındaki ihtilafları bitirip samimi bir ittihadı temin etmeleri.
Küresel bir dayanışma
Dünyadaki bütün zulümleri ve yol açtıkları derin acılarla mağduriyetleri sona erdirmenin yolu da, Müslüman-Hıristiyan işbirliğiyle ortak inançlar ve insanî değerler ekseninde küresel bir vicdan, hukuk ve adalet dayanışmasının başarılmasından geçiyor.
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