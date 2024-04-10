Dünyada Ramazan Bayramı...

Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Gazze saldırı altındayken buruk bir atmosferde idrak etmeye çalışıyor.

Gürcistan

Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti.

Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu.

Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.

Kırgızistan

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Başkent Bişkek'teki Mahmud Kaşgari Camisi'nde gelenler, cami ve avlusunu doldurdu.

İmam İlyaz Abdulayev, dindeki tekbirin anlamı ve dini konulu vaaz verdikten sonra saat 07.40'ta bayram namazını kıldırdı.

Abdulayev, bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Allah, oruçlarımızı kabul etsin. Dünya ve ahiretin iyiliğini versin. Bu ramazan ayı özellikle tüm Müslümanların ve Türk dünyasının birliğine sebep olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, bayram namazını Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde kıldı.

Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ndeki bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, yayımladığı mesajda, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Allah, halkımızın, huzuru ve ülkemizin kalkınması için yaptığı dua ve dileklerini kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da yetkililer, her yıl camilerde ve meydanlarda kılınan bayram namazının bu yıl sadece camilerde kılınmasına karar vermişti.

Özbekistan

Başkent Taşkent’te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov kıldırdı.

Haliknazarov vaazında, Müslümanların bayramını kutlayarak, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını belirtti.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refahı, huzuru, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla dün imzaladığı kararnameyle 426 mahkumu affetmişti.

Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 binden fazla camide teravih namazı kılınırken, 1500 camide hatim indirildi ve bunun için 3 bine yakın hafız görevlendirildi.

Bulgaristan

Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Başkent Sofya’da Banya Başi Camisi sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazına gelen vatandaşlarla doldu. Cemaatin büyük bölümü, namazını cami önündeki kaldırımda kılmak zorunda kaldı.

Cemaati, ülkedeki Türk toplumunun yanı sıra çok farklı milletlerden Müslümanlar oluşturdu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yayımladığı bayram mesajında, “Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağına umut ediyorum.” ifadesini kullandı.

Radev, Müslüman inancının temsilcilerine sağlık, anlayış ve refah diledi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Ulusal Televizyonundan (BNT) yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Ramazandan ayrılıyoruz ama Allahü Teala'dan ayrılmıyoruz yani bu aydan sonra da iyilik yapmaya devam edeceğiz. Dahası, Kutsal Ay öncesinden daha aktif olacağız çünkü maneviyatın yükü şimdi daha güçlü. Bugünlerde, dünyanın çektiği acılar ve vatanımızın felaketlerden korunması için Yüce Allah'a dua etmek herkesin görevidir. Herkesin yapabileceği ve yapması gereken en az şey budur.”

Sofya'nın yanı sıra Kırcaali, Hasköy, Razgrad, Şumnu ve Yeni Pazar gibi kentlerde Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde de cemaat, cami ve ibadet yerlerine akın etti.

Filistin

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde toplanan yaklaşık 5 bin Filistinli, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Camiyi dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında kıldı. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.

Eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım yaptığı bir dönemde bayramı idrak ettiklerini söyledi.

Filistin halkı olarak birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Bekri, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 5 bin Filistinlinin Harem-i İbrahim Camisi'nde toplandığını dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Gazze'de yüz binlerce Filistinli İsrail'in yıktığı camilerin enkazları üzerinde bayram namazı kıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok yapı gibi camiler de yerle bir oldu.

Refah kentinde İsrail'in bombaladığı El-Huda ve El-Faruk camilerinin enkazı üzerinde toplanan Filistinliler, burada bayram namazlarını eda etti.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler de yine yıkılan camilerin enkazında bayram namazını kıldı

Han Yunus kentinde de birçok cami İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Burada ise Filistinliler, Avrupa Hastanesinde bayram namazını kılmak zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara hedef olan 229 cami tamamen yıkılırken, 279 cami kısmen zarar gördü, ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

Azerbaycan

Başkent Bakü'de başta Türk Şehitliği, İlahiyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti. Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

Azerbaycan'da bayram gelenekleri

Ramazan Bayramı'nda, Azerbaycan'da da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi akraba ve yakınlara bayram ziyaretleri yapılıyor.

Mezarlıkların ziyaret edilmesi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okunması da gelenekler arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da "kara bayram" ismi verilen gelenek de yaşatılıyor. Bu geleneğe göre iki Ramazan Bayramı arasında vefat eden akrabaların evleri ziyaret ediliyor. Son bir yılda yakınlarını kaybedenlerin evlerinde taziye sofraları kuruluyor.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, "Allah'ın rahmet, mağfiret ve acılardan kurtuluş ayı olan ramazan geçti. Dün gece onu biraz üzüntüyle uğurladık ve bize getirdiği birçok güzel şeye veda ettik. Bu sabah bayramımızı karşıladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Banjaluka şehrindeki Ferhat Paşa Camii'nde yüzlerce Boşnak bayram namazı için toplandı.

Öte yandan Bosna Hersek'in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Cami'nde bayram namazını eda etti.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilirken, Sisak şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslüman'ın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kosova'da da Müslümanlar Ramazan Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla yapıldı.

Ternava, verdiği hutbede, ailenin toplumun temel unsuru olarak korunması çağrısında bulundu.

Vatandaşlar namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

Afgan halkı, güvenlik önlemleri eşliğinde bayram namazını eda etti

Başkent Kabil, Herat ve Kandahar gibi önde gelen vilayetler başta olmak üzere ülke çapında özellikle merkez camilerde bayram namazına yoğun katılım gösterildi.

İmam ve vaizler, Afganistan'da barış, huzur ve refah dilerken, Filistin halkı başta olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimali nedeniyle Taliban yönetimi, camiler ve şehir merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda camide insanlar, üst araması yapılarak içeri alındı.

Kabil ile birçok vilayette saldırı ihtimali nedeniyle GSM operatörleri de faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Kabil merkezindeki Abdurrahman Camisi'nde toplanan yaklaşık 700 kişi bayram namazını kıldı. Cemaat, hep bir ağızdan Filistin halkı için dua etti.

Bayram namazı sonrası insanlar kucaklaşarak bayramlaştı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, toplumsal birliğe ve beraberliğe işaret etti.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Birinci, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan da hutbede, anne, baba ve yakın akraba ile bayramlaşmanın önemine atıfta bulundu.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince lokum ve bisküvi ikram edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Vatandaşlar bayram namazını kılmak üzere yerel saatle 06.30'da ülke genelindeki camilerde toplandı.

Başkent Lefkoşa'daki Hz. Abu Bekir Camisi'ne gelenler cami içini ve avlusunu doldurdu.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat, başta Gazze olmak üzere İslam dünyası için dua etikten sonra bayramlaştı.

Bayram namazını Hz. Ebu Bekir Camisi'nde kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Tatar, "Şu anda Gazze'de Filistin'de büyük acı yaşayan, orada olup da bu felaketi yaşayan kardeşlerimize sabırlar diliyorum, yaşamlarını yitirenlere rahmet diliyorum. En kısa zamanda Gazze'deki katliamın durmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1960'lı yıllarda Gazze'dekine benzer katliam ve acılar yaşadığını hatırlatarak, barış, huzur ve güvenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu bu aziz mübarek günde anladıklarını söyledi.

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'daki yıkılan otelde yaşamlarını yitiren ve KKTC'de "Şampiyon Melekler" olarak bilinen kolej öğrencilerine bir kez daha rahmet dileyen Tatar, bayram ziyaretleri için trafiğe çıkacak sürücüleri kazalara karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde de bulundu.

KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

Gümülcine ve İskeçe

Gümülcine ve İskeçe'de yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

İskeçe'de başta Sunne Cami olmak üzere tüm camiler bayram namazı için gelen soydaşlarla doldu.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da bayram namazını Sunne Camisi'nde eda etti. Ünal, namazın ardından soydaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, soydaşların bayramını tebrik etti.

Hollanda

Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu.

Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.

Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, bayramda büyükleri ziyaret etmenin önemini vurguladı.

Bayramın, mağdur ve mazlumları da hatırlama günü olduğuna dikkati çeken Altıok, Müslümanların dualarında Gazze'deki Müslümanları da unutmaması gerektiğini söyledi.

Yan yana saf tutan Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

Rusya

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı.

Sabah erken saatlerde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi ve Tarihi Cami’ye akın etti. Moskova’da camiler dışında namaz kılınması için ayrı bir alan daha hazırlandı.

Şehirde namaz kılmaya gelenler, metro istasyonları ve caddelerde kalabalık oluşturdu. Camiler etrafında polis, yoğun güvenlik önlemi alırken, namaz kılınacak alana girenler tek tek kontrol edildi.

Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Müslümanlar, camilerde ve sokaklarda uygun yerlerde seccadeleri üzerinde bayram namazını kıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi’nde hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı. Gaynutdin, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için de dua etti.

Hutbe esnasında Gaynutdin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in Rusya’daki Müslümanlar için ilettiği Ramazan Bayramı kutlama mesajını okudu.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç dahil Rusya’da bulunan İslam ülkeleri ve Arap ülkelerinin büyükelçileri de bayram namazını Moskova Merkez Camisi’nde kıldı.

Moskova Merkez Camisi’ndeki bayram namazı ve okunan hutbenin kaydı bir süre sonra Rossiya-1 devlet kanalında yayınlandı.

Rusya Müslümanları St. Petersburg, Vladivostok, Ufa, Kazan, Grozni başta olmak üzere ülkedeki diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.

Ürdün

Ürdün'ün başkenti Amman ve civar kentlerde bayram namazı eda edildi.

Amman'da genellikle futbol sahaları, açık alanlarda kılınan bayram namazı bu yıl yağmur nedeniyle Vakıflar Bakanlığının belirlediği büyük camilerde ve kapalı alanlarda kılındı.

Ülke çapında verilen bayram hutbelerinde İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek mesajları verildi.

Başkentteki El-Hüseyni Camisi'nde bayram namazını kıldıran Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, hutbede Gazze'de katliam, tehcir ve büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, Gazze'dekilerin başına gelenlerden dolayı, yaşanan insanlık felaketinden ötürü insanın içinin parçalandığını söyledi.

Halayile, bugün herkesin kalben Gazze'nin yanında olması gerektiğini ifade etti.

İtalya

Başkent Roma Büyük Camisi'nde bir araya gelen farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Bayram namazını eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

Yoğun ilgi sebebiyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Çok sayıda inanan, bayram coşkusunu cami avlusunda aileleriyle yaşadı.

İtalya'nın kuzey bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

Vatandaşlar, DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena ve Imperia'daki camilerinde kılınan bayram namazına büyük ilgi gösterdi.

Diğer yandan, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Inter ve Roma da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Almanya

Berlin'de yaşayan Türkler, bayram namazı için Berlin Şehitlik Cami'ni doldurdu.

Namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Şen ve Başkonsolos Şanlı, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Şen, namaz sonrası yaptığı açıklamada, İslam alemi ve Almanya'daki Türk toplumunun bayramını kutladığını söyledi.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde akın eden binlerce Müslüman, bayram namazını eda etmek için saf tuttu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Köln Merkez Camisi'nde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü vurguladı.

Almanya'daki Müslümanlar, ülke genelindeki camilerde kılınan bayram namazlarına yoğun katılım gösterdi.

Avusturya

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Müslümanlar, Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Türkiye’nin Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi’nin vaazıyla başlayan bayram namazına, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de katıldı.

Namaz öncesi Avusturya’daki Müslümanların bayramını tebrik eden Büyükelçi Ceyhun, dün Viyana Merkez Mezarlığında metfun Galiçya Cephesi şehitlerini ziyaret ettiklerini belirterek Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu, bu nedenle bayram namazına hüzünlü iştirak ettiklerini söyledi.

Ceyhun, İslam aleminde yaşanan sıkıntılara işaret ederek "ATİB’e çok teşekkür ediyorum çünkü Gazze’deki çocukları, kadınları, yaşlıları, sivilleri unutmadı ve bir yardım kampanyası başlattı. Bu bayram gününde de sizlere çağrı yapıyorum; Büyükelçiniz olarak, elimizden gelen yardımı esirgemeyelim." diye konuştu.

Namazın kılınmasının ardından Büyükelçi Ceyhun, Başkonsolos Özmert ve Din İşleri Müşaviri Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı.

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını tarihi Ulu Cami’de kıldı.

Bayram namazı için Ulu Cami’ye akın eden; birçoğunun aileleriyle geldiği cemaat, farklı kültürlere ait kıyafetleriyle namazlarını eda etti. Kadınların da yoğun ilgi gösterdiği bayram namazı birkaç kez kıldırıldı.

Birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, camide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamerun

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin en büyük camilerinden Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, bayram namazı kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusu ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrasında çocuklara şeker ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Nijerya

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Başkent Abuja ve Bauchi eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için açık alanda saf tuttu.

Bauchi'nin büyük meydanına toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Hutbede Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazanda yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.

Namazın ardından ülkenin son zamanlarda içinde bulunduğu ekonomik sorunların yanı sıra güvenliği, refah ve huzuru ve tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Alanda aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen halk, namazın ardından bayramlaştı. Öte yandan alandaki topluluk, süslenen atlar ve davul zurna eşliğinde bölge emirleri evlerine ulaşana kadar onlara eşlik etti.

Fas

Faslılar aileleriyle sabah saatlerinden itibaren camilere akın etti. Başkent Rabat'ta Faslıların bayram namazı için tercih ettiği camilerin başında tarihi Hasan Minaresi ve Mescidi’nin de olduğu Eski Cami geldi.

Geleneksel kıyafetlerle namaza gelen Faslılar, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini yaşadı.

Bazılarının ise namaza İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kefiyesiyle geldiği görüldü.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşıp tarihi Hasan Minaresi ve Eski Cami avlusunda fotoğraflar çekindi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Senegal

Başkent Dakar'ın Yoff bölgesinde binlerce kişi, bayram namazı için Layene tarikatı lideri Seydina Limamou Lahi'nin kabri etrafındaki kumsalda toplandı.

Okyanus kıyısındaki kumsalda saf tutan bembeyaz giyinmiş kadın, erkek ve çocuklardan oluşan cemaat, bayram namazını eda etti.

Yemen

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından Gazze'ye destek için yaptığı çağrılara yanıt veren binlerce kişi Taiz'in merkezindeki El-Hurriye Caddesi'nde toplandı.

Kentteki camilerde bayram namazını kılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yle dayanışma mesajı verdi.

Yemenliler, "Özgür Taiz'den asil Gazze'ye", "Dinle ey dünya. Gazze özgürdür, boyun eğmeyecek", "Kararlılığınızı selamlıyoruz hikmet ve izzet diyarı Gazze" sloganları attı.