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13 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Teksas’da Ramazan Bayramı coşkusu - Müslümanlar Gazze’ye 75 bin dolar yardım topladı

13 Nisan 2024, Cumartesi
Teksas’ın bir ilçesi olan Frisco’daki Müslümanlar; Ramazan Bayramı namazı için şehirdeki Hyatt Regency Otelinin büyük konferans salonu kiralanarak 3 ayrı cemaat halinde namazlarını eda ettiler.

GEVRİYE SHAMSİDDEN - TEKSAS - AMERİKA

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kaç yıldır devam eden ve gelenek haline gelen, 4-5 cami ve mescidin bir araya gelerek toplu olarak stadyumda kıldıkları bayram namazı, bu sene havanın yağışlı geçmesinden dolayı iptal edildi ve kiralanan bir otel salonunda namazlar kılındı.


Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı otelin konferans salonunda üç ayrı vakitte kılınarak eda edildi. 

Bu yıl bayram namazı toplu olarak, McKinney TX, ISD stadyumunda kılınması planlanmıştı. Çocuklar için proğramlar, satıcılar için yiyecek içecek, kıyafet ve benzeri şeyleri satabilecekleri yerler de ayarlanmıştı.

Ancak havanın yağışlı geçmesinden dolayı bütün proğram iptal edildi.

ÜÇ AYRI VAKİTTE ÜÇ AYRI BAYRAM NAMAZI

Frisco mescidinde caminin genişletilmesine rağmen camiye sığamayan müslümanlar için, 7:30, 8:15 ve 9:30’da olmak üzere üç ayrı vakitte bayram namazı kıldırmak şeklinde ayarlanarak bayram namazları eda edildi. 

Sabahın erken saatlerin de camiyi dolduran müslümanlar ramazanın ardından bayram sevinci yaşayarak birbirleriyle bayramlaştı.

Her yıl hafta sonları en az 1,500 kişiye iftar yemeği veren Frisco mescidi bu yıl iftar yemeklerini, iptal ederek toplanan 75 bin dolar parayı Gazze’ye yardım kampanyası çerçevesinde Gazze’ye gönderilmek üzere iftar yemeklerini iptal etti.

OTELİN SALONU KİRALANDI

McKinney TX’taki camiye sığamayan müslümanlar da, stadyumda yapılması beklenen bayram namazın iptalinden sonra, Frisco’daki Hyatt Regency otelindeki büyük konferans salonunu kiralayarak, bayram namazlarını orada eda ettiler.


Frisco’daki Hyatt Regency otelindeki büyük konferans salonu bayram namazı için kiralandı.

Son yıllarda hızla artan müslüman nüfusa karşı yetersiz kalan bütün camiler ve mescitler genişletme çalışmalarının yanı sıra yeni cami planlarına ve yapımına da hız verdiler. McKinney mescidi de bunlardan bir. Yeni cami yapma planları çerçevesin de arsa alındı çizimler yapıldı, çalışmalar hızla devam ediyor.

CAMİLER SÜSLENDİ

Richardson TX’taki IANT cami bayram için süslendi. Müslümanlar çevredeki bütün camilerde olduğu gibi burada da üç ayrı vakitte kılınmak üzere bayram namazını eda ettiler.

Namazdan sonra caminin avlusunda toplandan müslümanlar birbirleriyle bayramlaşarak hatıra resimler çektiler.

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