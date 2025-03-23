“Çocuklu Cami”ye büyük ilgi

“Çocuklu Cami” olarak da bilinen Hz. Ömer Camii, her yıl ramazan ayında ailelerin ve çocukların bir araya geldiği özel bir buluşma noktası haline geldi. İstanbul Pendik’te bulunan camide, çocuklar oyunlar oynarken, aynı zamanda dini bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.

Bu yıl camide Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerde, çocuklar, halat çekme, top oynama ve Hacivat-Karagöz gösterileri gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor. İki yıldır camide görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Arslan, yaptığı açıklamada, camiye çevre mahallelerden ve ilçelerden yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Arslan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türkiye’nin birçok bölgesinden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, takipçileri arasında düzenledikleri bir anketin ardından camilerine “Çocuklu Cami” adını verdiklerini anlattı. AA

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.