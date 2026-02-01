Ramazan günlüğü hazırladık

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili çocuklar. Ramazan’a günler kaldı. Heyecanımız, sevincimiz her gün biraz daha artarken hazırlıklara da yavaştan başlayabiliriz artık. Biz Nevşehir’deki can kardeşler ile birlikte yarıyıl tatili programımızda Ramazan için özel bir anı defteri hazırladık. Bu etkinliğimizi sizinle de paylaşmak istiyorum.

Malzemeler:

• Renkli A4 kâğıtları (5-6 adet)

• Delgeç

• Kurdele, şerit ya da ip

• Süslemek için pul, sticker, vb.

Hazırlanışı:

Öncelikle renkli A4 kâğıtlarımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonra katladığımız kağıtları iç içe koyuyoruz. Bu sırada defterimizin kapağı için istediğimiz rengi en üste (dışa) yerleştirmeyi unutmayalım. Tekrar hepsi iç içe olarak, düzgün bir şekilde katlayıp delgeç ile 2 delik açıyoruz. Kurdelemizi ya da ipimizi bu deliklerden, iki ucu üste gelecek şekilde geçirip fiyonk şeklinde bağlıyoruz. Böylece kağıtları defter düzeninde sabitlemiş olduk.

Sırada en keyifli ve herkesin kendi özel tasarımı olacak, kapak süsleme kısmına geldi. Biz defterimizin kapağına örneğin “Zeynep’in Ramazan anı defteri” şeklinde yazıp, istediğimiz süs malzemeleri ile süsleyerek tasarladık. Bu kısım sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış.

Evet Ramazan için hazırladığımız bu deftere her gün sizin için özel olan anılarınızı yazabilirsiniz. Örneğin; tam oruç tuttuğunuz gündeki mutluluğunuzu, iftar vakti top ve ezan sesini beklerken duyduğunuz heyecanınızı, iftara misafiriniz geldiği günkü iftar coşkusunu, uykudan bile daha tatlı olan sahur vakti neşenizi yazabilirsiniz. Belki de ilk sayfasına “Hoş geldin Ramazan” yazarak başlayabilirsiniz.

Bu tatlı Ramazan hatıralarınızı yazacağınız defterinizi saklamayı unutmayın. Daha sonra okuduğunuzda mutlu olup, iyi ki yazmışım diyeceğinizi düşünüyorum.

Yepyeni etkinliklerde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın çocuklar.