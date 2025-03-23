İslâm âlemi duada buluştu - Mescid-i Haram'da Gazze için dua

GAZZE BAŞTA OLMAK ÜZERE, İSLÂM COĞRAFYASINDA YAŞANAN ZULÜM VE İŞGALLERİN SON BULMASI İÇİN RAMAZAN’DA ELLER DUAYA KALKTI.

KÂBE İMAMI: ALLAH'IM ZALİMLERİ KAHRET

Kâbe'de Ramazan ayı hürmetine Gazze Şeridi'nde soykırıma maruz kalan Filistinliler için dua edildi. Mescid-i Haram imam ve hatibi Şeyh Abdurrahman es-Sudeysi, teheccüd namazında "Allah’ım! Zulmeden, işgalci Siyonistleri kahret! Allah’ım! Onların birliklerini dağıt, saflarını boz ve onları ibret alınacak bir ders kıl!" şeklinde dua etti.

FİİLÎ DUANIN DA YERİNE GETİRİLMESİ İSTENİYOR

Mısır'ın başşehri Kahire'deki El-Ezher Kurumu da resmî sosyal medya hesaplarından Gazze halkı için şu duayı paylaştı:"Allah’ım! Ramazan’ın son on gecesinin ilkinde sana yalvarıyoruz. Gazze halkına yardım et, onların üzerindeki musibeti kaldır ve onlara katından bir destek ihsan eyle." İslâm âleminin, sözlü duaları yanında fiilî olarak da İsrail vahşetine karşı harekete geçmesi isteniyor.

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Mescid-i Aksa’da kısıtlı Cuma namazı

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen Filistinlilere uyguladığı kısıtlamalar yüzünden işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ramazan ayının üçüncü Cuma namazını sadece 80 bin Filistinli kıldı.