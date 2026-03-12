Ramazan ayında sadakalarını arttırırdı

Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İnsanın her bir eklemi için Allah’ın her günü bir sadaka vermek gerekir. İki kişinin arasını bulman (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır.”¹

Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Sübhânallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek bir sadakadır. Lâ ilâhe illallah demek bir sadakadır. Allahu ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır.”²

Dipnotlar:

1- Buhârî, Sulh 11; Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56

2- Müslim, Müsâfirîn 84