İstanbullu okuyucularımız iftarda buluştu

Gazetemizin İstanbul, Bağcılar-Güneşli'deki merkez binasında düzenlenen iftar ve özel Kadir Gecesi programı ile İstanbul'daki okuyucularımız buluştu.

ÖMER ŞENÖZ - YENİ ASYA - İSTANBUL İftar öncesi Güneşli'deki merkez binamızın mescidinde buluşan okuyucularımız, iftar öncesi sohbet ettiler. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekhaneye geçen okuyucularımız ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar. İftar yemeği duasını emekli ilahiyatçı Mustafa Başkarcı hoca yaptı. Yemek duasının okunmasından sonra binamızdaki mescide geçen okuyucularımız akşam namazını cemaat ile kıldı. Sonrasında okunan tesbihat ve dualardan sonra Kadir Gecesi programı başladı. Kadir Gecesi programı çerçevesinde ilk dersi yazarlarımızdan Hasan Güneş okudu. İftar yemeği ve akşam namazından sonra özel Kadir Gecesi programı ihya edildi. Kılınan teravih sonrası dersini ise İsmail Tezer yaptı Kaynaşmaya vesile olan gazetemizin merkez binasındaki Kadir Gecesi programına çevre illerden de katılanlar oldu.

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