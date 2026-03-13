Peygamber Efendimizden(asm) müjdeler

Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Oruç zor bir ibadet gibi görünse ve algılansa da, aslında bu zorluğunun yanında çok güzel ve hoş neticeleri hasıl ettiği malumdur. Peygamber Efendimiz (asm) bu ve benzeri endişeleri giderici, hatta tam tersine müjdeleyici sözleriyle insanları bu endişelerden kurtarıcı sözleriyle buyuruyorlar ki: "Oruçlu için iki sevinç vardır: Birinci sevinci iftar vaktindeki sevincidir. Diğeri de Rabbine kavuşup mükâfatını aldığı zamanki sevincidir. Allah'a yemin ederim ki, oruç tutan birinin ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. 1 Bununla beraber yine buyuruyor ki: "Oruç tutan, rızkını helâlinden temin ettiği zaman, ahirette hesaba çekilmez."

"Oruç tutan insanın uykusu ibadet, susması tesbih sayılır. İyilik ve ibâdetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul, günahları affedilir." 2

