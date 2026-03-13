"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Peygamber Efendimizden(asm) müjdeler

Hüseyin Şahin
13 Mart 2026, Cuma 03:35
Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Oruç zor bir ibadet gibi görünse ve algılansa da, aslında bu zorluğunun yanında çok güzel ve hoş neticeleri hasıl ettiği malumdur. Peygamber Efendimiz (asm) bu ve benzeri endişeleri giderici, hatta tam tersine müjdeleyici sözleriyle insanları bu endişelerden kurtarıcı sözleriyle buyuruyorlar ki: "Oruçlu için iki sevinç vardır: Birinci sevinci iftar vaktindeki sevincidir. Diğeri de Rabbine kavuşup mükâfatını aldığı zamanki sevincidir. Allah'a  yemin ederim ki, oruç tutan birinin ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. 1  Bununla beraber yine buyuruyor ki: "Oruç tutan, rızkını helâlinden temin ettiği zaman, ahirette hesaba çekilmez." 

"Oruç tutan insanın uykusu ibadet, susması tesbih sayılır. İyilik ve ibâdetlerine kat kat sevap verilir. Duası kabul, günahları affedilir." 2

Dipnotlar:

1- İbni Mâce, Sıyâm:1

2- Kenzü'l-Ummal, 3, 327-328

Okunma Sayısı: 128
