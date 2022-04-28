Kastamonu’da Ramazan-İktisat-Şükür heyecanı

Bediüzzaman Hazretlerinin mecburî ikamete tabi tutularak 8 sene kaldığı Kastamonu bu Ramazan’da farklı bir heyecan yaşadı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Bağışçılar tarafından gönderilen toplam 1000 adet Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi Yeni Asya Kitapevine gelenlere ve esnaf ziyaretleri ile hediye edildi.

Kitabın muhtevası hakkında bilgi verildi. Eserin müellifinin Bediüzzaman Hazretleri olduğu belirtilerek, Ramazan’ın ehemmiyeti, iktisat ve kanaatin bitmez tükenmez bir hazine olduğu ve Allah'ın verdiği nimetlere şükretmemiz gerektiğinin anlatıldığı ifade edildi.

Kastamonu Yeni Asya Neşriyat Temsilcisi İbrahim Vapur “Yeni Asya’nın size Ramazan hediyesidir takdiminden sonra, kitabı verdiğimiz herkes bize çok teşekkür edip dualar ettiler” diye konuştu.

Vapur, Üstadın hatırasına Kastamonuluların büyük ihtiram gösterdiğini belirterek bir anekdot aktardı;

“Bir mağazada elemanlara dağıtırken, yaşlı bir teyze ‘Bana da o kitaptan verin’ dedi. ‘Yazarı kim?’ diye sorup bizden Bediüzzaman Hazretleri cevabını aldığında sevinçle ‘Ben o zatın kitaplarını arıyordum’ dedi ve kitabı bağrına bastı. Allah sizden razı olsun diyerek dualar etti.”

Kastamonu Bürosu tarafından geçtiğimiz aylarda da;yüzlerce Hastalar Risalesi, Küçük Sözler, 23 Söz, Risalet-i Ahmediye gibi eserler hediye edilmiş, sel felâketine uğrayan ve can kayıpları yaşanan Bozkurt ilçesinde Taziye Risalesi dağıtılmıştı.

BEDİÜZZAMAN VE KASTAMONU

Bediüzzaman Said Nursî, Eskişehir Hapsinden tahliye edildikten sonra 1936 yılında Kastamonu'ya sürgün edilmiştir. 3 ay boyunca polis karakolunda ikamete mecbur edildikten sonra, karakolun tam karşısındaki bir evde daimî gözetim altında tutulmuştur. Kastamonu'da 8 yıl boyunca ağır bir istibdat ve göz hapsi altında sürgün hayatı yaşayan Bediüzzaman, Risale-i Nur eserlerini burada da telif etmeye devam etmiştir.

Üçüncü Şua olan Münacat Risalesi, Dördüncü Şua olan Hasbiye Risalesi, Altıncı Şua ve Yedinci Şua olan Ayetü’l-Kübra risaleleri burada yazdığı başlıca eserlerdir. Gençlik Rehberi'ni de bu yıllarda telif etmiştir. Bu dönemde Risale-i Nur hakikatleri Kastamonu'nun ilçe ve köylerine kadar yayılmıştır. Bediüzzaman'ın sonradan "Küçük Isparta" diye övgüyle söz edeceği, bilhassa İnebolu ilçesinde çok fedakâr talebeleri yetişmiştir. Bu vesileyle Karadeniz havalisinde de, Risale-i Nur eserleri büyük bir rağbet görmeye başlamıştır. Çaycı Emin Bey (Çayırlı), Selahaddin Çelebi, Nazif Çelebi, Mehmed Feyzi Pamukçu, Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur, İbrahim Fakazlı gibi isimler Bediüzzaman'ın Kastamonu hayatından öne çıkan talebe ve hizmetkârlardır. Bediüzzaman Kastamonu'da 1943 yılı sonlarına doğru tevkif edilerek Ankara'ya, oradan Denizli Hapishanesi'ne sevk edilmiştir.