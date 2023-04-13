Misvak kullanmanın önemi ile ilgili Hadis-i Şerif'ler

Hazırlayan: İbrahim Günay

Misvak, bir çeşt diş fırçasıdır. Dişlerin ve ağzın temiz kalmasını sağlar. Diş çürümelerini önler. Allah’ın rızâsını kazandırır. Çünkü bütün ibâdetlerin giriş kapısı maddî ve mânevî temizliktir. “Temizlik îmandandır.”

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem: “Misvak kullanın. Zîra misvak, ağzın temiz kalmasına ve Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes hazretlerinin râzı olmasına sebeptir” buyurmuştur.

Başka bir hadiste de Sevgili peygamberimiz (ASM) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Cibrîl aleyhisselam bana gelip de misvakı tavsiye etmediği olmuyor. Bir derecede ki, bana ve ümmetime farz olacağından korkuyorum. Hem de ümmetime meşakkat vermekten korkmasam onlara farz ederdim. Ben misvakı o kadar çok isti’mal ederim ki, dişlerimi köklerinden oynatacağından korkuyorum.”

Ebû Eyyûbi’l-Ensârî rivâyet ediyor:

Dört şey mürselînin sünnetleri cümlesindendir:

1.Hitan (sünnet olmak)

2.Misvak kullanmak.

3.Güzel koku sürünmek.

4.Nikah.

Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor: Taharetler dörttür:

1.Bıyıkları kısaltmak.

2.Edep yerlerini tıraş etmek.

3.Tırnakları kesmek.

4.Misvak kullanmak.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Misvaklenerek kılınan namaz, misvaklenmeksizin kılınan namazdan yetmiş kat efdaldir.” (Tec.Sar.Terc.c. 3.s.37)

Misvak, gelişi güzel her yerde kullanılmamalıdır. Mümkün mertebe, kimsenin bulunmadığı tenha yerlerde kullanılmalıdır.

Misvak omadığı zaman, dişlere ve diş etlerine zarar vermeyen ve fazla sert olmayan diş fırçası kullanabiliriz.

