Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

RAMAZAN AYININ MANEVÎ HAVASI AVRUPA ÜLKELERİNİ DE SARDI. DÜZENLENEN İFTARLARDA MÜSLÜMANLARIN BİRLİK OLMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR. İFTAR BULUŞMALARINDA GAZZE VE FİLİSTİN DE UNUTULMADI.

RAMAZAN RUHUNUN YAYILMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı" etkinliği kapsamında, Londra'nın tarihî Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. İftara, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan olanlar da katıldı. Düzenlenen iftarlarla Ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

İFTARLAR MÜSLÜMAN İTTİFAKINI GÜÇLENDİRİYOR

Belçika İslâm Federasyonu tarafından, başkent Brüksel'de düzenlenen iftara katılan Endonezya'nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi, iftar programına davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünya genelindeki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmenin önemine işaret etti.

SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLER YARGILANMALI

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı düzenlenen sokak iftarına Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de katıldı. Hollandalı Jeroen van Aalst “Uluslararası toplum orada daha fazla acı yaşanmamasını ve İsrail'in dizginlenmesini sağlamalıdır. Savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır” diye konuştu.

AVUSTRALYA NUR VAKFI’NDAN DÜNYAYA İFTAR SOFRALARI

ALF Yardım Fonu, Somali, Sudan, Etiyopya ve farklı coğrafyalarda iftar sofraları kuruyor!Avustralya Nur Vakfı ALF Yardım Fonu, düzenlediği iftar programlarıyla yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor. Uzak yakın demeden birçok kişi bu bereketli sofralarda buluşuyor, dualar eşliğinde oruçlarını açıyor.

***

Hollanda’da Filistin’e destek iftarı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi. Eindhoven şehrinin en işlek merkezi olan 18 Eylül Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de katıldı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın anlatıldığı iftarda, Filistinliler ile dayanışma adına sadece ekmek ve çorba ikram edildi. Programda yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma vurgu yapıldı ve ateşkese rağmen zulmün sürdüğü ifade edildi.

Misafir konuşmacı Mehmet Nurullah Canatan, Filistinlilerin durumunu unutmamak ve unutturmamak için sokak iftarında bir araya geldiklerini söyledi. İftara katılan Hollandalı Jeroen van Aalst, Gazze ve Filistin’de yaşananların “korkunç” olduğunu anlatarak, “Uluslararası toplum orada daha fazla acı yaşanmamasını ve İsrail’in dizginlenmesini sağlamalıdır. Savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır.” diye konuştu.

Ramazan boyunca öğrencilere iftar verilecek

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Ramazan ayı boyunca öğrencileri için iftar programları düzenleyecek. IBU kampüsünde Ramazanın her günü düzenlenen iftar programları, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, “Her gün yaklaşık 400 civarında öğrenciyle birlikte burada iftarımızı açmaktan, onlarla Ramazan neşesini, bereketini paylaşmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimiz farklı ülkelerden geliyor. Uluslararası bir üniversiteyiz ve bu anlamda da öğrencilerimizin ailelerinden uzakta olmadıklarını onlara hissettirmek bizim için son derece ayrıcalıklı, son derece güzel bir his.” diye konuştu.

Londra’nın tarihî binasında iftar

İngiltere’de geleneksel hâle gelen “Ramazan Çadırı Projesi” etkinliği kapsamında, başkent Londra’nın tarihî öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. Ülkede 15. yüzyılda inşa edilen ve başkentin siyasî, kültürel ve ticarî geçmişini yansıtan tarihî binanın “Great Hall” adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600’den fazla kişi katıldı.

İngiltere’de 2013’te hayata geçirilen “Ramazan Çadırı Projesi” kapsamında yürütülen “Açık İftar” programları aracılığıyla, Ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.