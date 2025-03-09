"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

09 Mart 2025, Pazar 04:12
RAMAZAN AYININ MANEVÎ HAVASI AVRUPA ÜLKELERİNİ DE SARDI. DÜZENLENEN İFTARLARDA MÜSLÜMANLARIN BİRLİK OLMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR. İFTAR BULUŞMALARINDA GAZZE VE FİLİSTİN DE UNUTULMADI.

RAMAZAN RUHUNUN YAYILMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı" etkinliği kapsamında, Londra'nın tarihî Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. İftara, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan olanlar da katıldı. Düzenlenen iftarlarla Ramazan ruhunun yayılması amaçlanıyor.

İFTARLAR MÜSLÜMAN İTTİFAKINI GÜÇLENDİRİYOR

Belçika İslâm Federasyonu tarafından, başkent Brüksel'de düzenlenen iftara katılan Endonezya'nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi, iftar programına davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünya genelindeki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmenin önemine işaret etti.

SAVAŞ SUÇU İŞLEYENLER YARGILANMALI

Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı düzenlenen sokak iftarına Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de katıldı. Hollandalı Jeroen van Aalst “Uluslararası toplum orada daha fazla acı yaşanmamasını ve İsrail'in dizginlenmesini sağlamalıdır. Savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır” diye konuştu.

AVUSTRALYA NUR VAKFI’NDAN DÜNYAYA İFTAR SOFRALARI

ALF Yardım Fonu, Somali, Sudan, Etiyopya ve farklı coğrafyalarda iftar sofraları kuruyor!Avustralya Nur Vakfı ALF Yardım Fonu, düzenlediği iftar programlarıyla yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor. Uzak yakın demeden birçok kişi bu bereketli sofralarda buluşuyor, dualar eşliğinde oruçlarını açıyor.

***

Hollanda’da Filistin’e destek iftarı

Hollanda’nın Eindhoven kentinde, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi. Eindhoven şehrinin en işlek merkezi olan 18 Eylül Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de katıldı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın anlatıldığı iftarda, Filistinliler ile dayanışma adına sadece ekmek ve çorba ikram edildi. Programda yapılan konuşmalarda, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırıma vurgu yapıldı ve ateşkese rağmen zulmün sürdüğü ifade edildi.

Misafir konuşmacı Mehmet Nurullah Canatan, Filistinlilerin durumunu unutmamak ve unutturmamak için sokak iftarında bir araya geldiklerini söyledi. İftara katılan Hollandalı Jeroen van Aalst, Gazze ve Filistin’de yaşananların “korkunç” olduğunu anlatarak, “Uluslararası toplum orada daha fazla acı yaşanmamasını ve İsrail’in dizginlenmesini sağlamalıdır. Savaş suçu işleyenler yargılanmalıdır.” diye konuştu.

Ramazan boyunca öğrencilere iftar verilecek

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Ramazan ayı boyunca öğrencileri için iftar programları düzenleyecek. IBU kampüsünde Ramazanın her günü düzenlenen iftar programları, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, “Her gün yaklaşık 400 civarında öğrenciyle birlikte burada iftarımızı açmaktan, onlarla Ramazan neşesini, bereketini paylaşmaktan çok mutluyuz. Öğrencilerimiz farklı ülkelerden geliyor. Uluslararası bir üniversiteyiz ve bu anlamda da öğrencilerimizin ailelerinden uzakta olmadıklarını onlara hissettirmek bizim için son derece ayrıcalıklı, son derece güzel bir his.” diye konuştu.

Londra’nın tarihî binasında iftar

İngiltere’de geleneksel hâle gelen “Ramazan Çadırı Projesi” etkinliği kapsamında, başkent Londra’nın tarihî öneme sahip Guildhall binasında toplu iftar programı düzenlendi. Ülkede 15. yüzyılda inşa edilen ve başkentin siyasî, kültürel ve ticarî geçmişini yansıtan tarihî binanın “Great Hall” adlı ana salonundaki programa, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan 600’den fazla kişi katıldı.

İngiltere’de 2013’te hayata geçirilen “Ramazan Çadırı Projesi” kapsamında yürütülen “Açık İftar” programları aracılığıyla, Ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Ramazanda sigarayı bırak”

    Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

    Yapay zekâya hukukî altyapı yolda

    Bütün kitaplar Allah’ın Kitabını, Kâinat Kitabını okumak için

    Küresel Müslüman toplumun dayanışmasına ihtiyaç var

    Oruç, insanı gerçek lezzetle muhatap eder

    İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail, Suriye'den çekilsin

    Antibiyotiğe alternatif keşif

    Taksi fiyatları uçakla yarışıyor

    İtalya, gemide beklettiği göçmenlere tazminat ödeyecek

    'İstanbul'da çok riskli 300 bin bina var'

    Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi

    Trump: İran'la bir barış anlaşması yapabiliriz

    ''Ben bir Siyonistim''

    BM: 750 bin Suriyeli evine döndü

    Denenmiş denenmez

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

    Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın
    📷

    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O proje gerçekleşseydi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Meclisi de kapatın oldu olacak!”
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’ın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Misbah ERATİLLA

    Nur Talebesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur hizmetleri
    Ali HAKKOYMAZ

    Babam ve ben
    Erdal Odabaş

    Sanal bağımlılıktan kurtulabiliriz
    Dr. Âdem Toprak

    BAE, Güney Afrika, UCM

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.