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26 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bir Mustafa Ocak vardı

Raşit YÜCEL
26 Temmuz 2023, Çarşamba
Bizim emsallerimiz, bir bir dünyadan ebedî âleme uğurlanıyor… Onlardan biri de, Mustafa Ocak idi...

Aslen Ordu’nun Ünye ilçesinden olan Mustafa Ocak, Çorum’da, imam-hatip lisesini bitirdikten sonra muhtelif illerde imam hatiplik görevi yaptı…

Kendisi, kurra hafızdı… En son görev yeri olan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nden emekli olmuştu. Nur’ları, öğrenciliği döneminde tanımıştı…

Dönemin EĞİT-BİR  Genel Başkanı olan merhum Kadir Eren vasıtası ile Risaleler ile müşerref olmuştu… İyi bir hatip, iyi bir vaizdi… Mustafa Sungur abi kendisini çok sever ve takdir ederdi… Üsküdar semtinde ikamet eden Sungur abi, namazlarını çoğunlukla Mustafa Hoca’nın arkasında kılardı… 

Geçtiğimiz gün onun vefat haberini işitince, sanki vücudumuzdan bir parça koptu gitti... Üsküdar’da bulunan ilahiyat fakültesinde öğrencilere Kur’an dersleri okuttu… Hafızlar derneğinin başkanlığını da yapmıştı...

Merhum, eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’i çok severdi… Kutlular abinin cesaretine ve gayretine takdirleri ve duaları vardı… Elli yılı aşkın, İstanbul’a her gittiğimde beraber olur, hasret giderirdik... Muhabbet ehli bir insandı… Birçok insanın Nur talebelerine yan baktığı zamanlarda Nurları cesurca anlatırdı… Çorum’dan İstanbul’a seksenli yıllarda taşınan Çaprazlar Aliesi’nin damadı idi… Merhum “Baba Sadık” abinin evladı gibiydin...

“Her nefs ölümü tadacaktır.” emrine ittibaen, elbette bizler de bir gün bu âlemden, ebedî âleme davet edileceğiz… Önemli olan, “aziz olarak” gitmektir…

Ah Mustafa hocam! Nidaların, mihraplarda, minberlerde ve görev yaptığın camilerin kubbelerinde yankılandı… Buna şahit, arkanda namaz kılan müminler olacaktır… Beraber bulunduğumuz dersler ve muhabbet hatıraları, ebedî âlemde inşallah bize şehadet edecektir… Mekânın cennet olsun aziz hocam…

Çok sevdiğin, İki Cihan Serveri (asm), göz yaşları döktüğün Üstadımız, seni çok seven Sungur abi, Kutlular abi ve Sadık abi ile mülâki olacaksın inşallah…

Mürüvvet ablama, kızım Hatice’ye  Nurullah kardeşime baş sağlığı diliyorum…

Çapraz ailesine de taziyetlerimi iletiyorum...

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