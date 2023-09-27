Isparta mevlidi

Yine bir mevlid için Isparta yoluna düşülecek. 1 Ekim günü, Nur talebelerinin buluşmalarına vesile olacak inşallah.

Bediüzzaman Hazretleri uzun süre Isparta’da ikamet etmiştir. Ve asıl memleketinin Isparta olduğunu da, Bediüzzaman’ın ifadelerinden biliyoruz. “Isparta” denildiği zaman, Barla’yı hatırlamamak ve bu beldeyi dile getirmemek olmaz. Nur Risalelerinin büyük bir kısmı bu beldede telif edilmiş, imana ve Kur’an’a hizmetinin temelleri burada atılmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri, Barla’da kalmış, tıpkı denize atılan bir taşın dalga dalga deniz sahiline ulaştığı gibi, Nur Risalelerinin akisleri de kıtalara kadar intikal etmeye devam etmektedir.

Bu açıdan Isparta ve özellikle Barla önemlidir.

Ayrıca, İslamköy’den çıkan siyasetçinin ülkeye hizmet etmiş olması da her halde tesadüf değildir.

Önceki yıllarden beri Bediüzzaman için bu ilimizde mevlit düzenleniyor. En fazla ses getiren mevlid, Ankara’daki ‘Kocatepe Mevledi’ olmuştur. Kocatepe Camii’nde yapılan bu mevlid, binlerce kişiyel ev sahipliği yapmıştı. Kalabalık, caminin içine sığmayarak dışarı taşınca, bazı karanlık güçler harekete geçmiş, iftira kampanyaları başlatılmıştı.

Şimdiki idareciler ise ‘Kocatepe Mevlidi’ne güvenlik bahanesi ile müsaade (2014’deki hariç) etmediler.

Oysa Üstadımız ve Nur talebeleri, bu vatanın medar-ı iftiharlarıdırlar. Bu bakımdan, Ispartalı Nur Talebelerini tebrik ediyoruz.

Başta Peygamberimiz (asm) olmak üzere, peygamberler, sahabeler, evliyaullah ve asırlar sonra gelip ebedi âleme irtihal eden ehli iman için, Üstadımız ve Nur talebeleri için mevlid okunması çok önemlidir.

1 Ekim 2023 Pazar günü Isparta’da düzenlenecek ‘Bediüzzaman Mevlidi’nde buluşmak duasıyla...