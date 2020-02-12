"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İstiğna düsturu

12 Şubat 2020, Çarşamba
Yeni neslin kolayca anlamayacağı bir kelimedir istiğna.

Yani, kimseden maddî ve manevî bir beklenti içinde olmamak. Bu zamanda zor bir davranış biçimidir.

Onun için, atasözümüzde; “Cenab-ı Hak, ne merde ne nağmer muhtaç etmesin.”

Bunun en bariz örneğini iki cihan serveri Peygamberimizin (asm) hayatın da görmekteyiz.

Peygamberliğini ilân ettiğinde, Mekke müşrikleri, bu dâvâdan vaz geçirmek için bazı tekliflerde bulunmuşlardı.

“Seni Mekke’nin emiri yapalım, istediğin malları verelim, en güzel kızlarımızı verelim, bu dâvâdan vazgeç”

Efendimizin (asm) verdiği cevap asırları kucakladı: “Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz bu dâvâdan vazgeçmem”

Bu istiğna düsturlarını Prof. Dr. Hüseyin Uzun kardeşim, geçtiğimiz hafta Çorum’daki sohbetinde dile getirdi. Seyitler kafilesi, bu istiğna düsturunu takip etmişlerdir. Bu düsturu titiz bir şekil uygulayanlardan biri de Bedüzzaman Hazretleri’dir.

Sultan Hamid’in maaş teklifini kabul etmeyen, Said Halim Paşa’nın teklifini kabul etmeyen, Mustafa Kemal’in parlak tekliflerine hiç ehemmiyet vermeyen, Pakistan Maarif Bakan yardımcısının hediyelerini reddeden, Emirdağ’da kendisine teklif edilen ev, mobilya ve maaşı istemeyen, hayat boyunca minnetsiz yaşayan bir Bediüzzaman…

Hüseyin kardeşim, bunu çok güzel bir şekilde dile getirdi. İlçelerimizden ve çevre illerimizden teşrif eden kardeşlerimiz çok memnun ve mütehassis olarak döndüler. İktisat ve kanaati kendine hayat biçimi olarak kabul etmeyen nice insanlar haram yollar da hayatlarını devam ettiriyorlar. Hakkımızın yüzde seksene yakını kredi kartı ile hayatını devam ettiriyor.

Günlük hayatımız da en önemli şey istiğnadır. Menfaat karşılığında haysiyetini kaybeden insanları gördükçe halimize şükrediyoruz.

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de ABD - İsrail tuzağı

    Ruh sağlığımız bozuldu

    Suriye mutabakatlara uymadı

    Soru önergeleri bakanlıklara havale

    İstanbul depremi için zaman kalmadı

    Varlık yerine borç bırakmayalım

    2019’da büyük çaplı iflâslarda rekor

    İşsizlikte bütün yılların rekoru

    Öğrencilerden gelen mektuplarla teselli buluyorlar...

    Babasının hayalini gerçekleştirdi

    'İdlib dosyası' NATO zirvesine de taşınacak

    Bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi

    Rusya ve rejim güçleri 13 sivili daha öldürdü!

    Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilecek

    2 milyona yakın kişi Türkiye sınırına göç etti

    Büyük tepki çeken ırkçı Yunan vekilin cezası belli oldu

    ABD'den Türkiye açıklaması

    İdlib'e komando takviyesi

    'Ellerim bağlandı, darp edildim'

    Abbas BMGK'de konuştu: Trump'ın planını kabul etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib tuzağı derinleşiyor
    Genel

    İdlib'de ABD - İsrail tuzağı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dizi dizi inciler
    Ahmet BATTAL

    El ayak çekilince - 2
    Faruk ÇAKIR

    Büyüyen kriz
    Mustafa ORAL

    Hayata açılan pencereler
    Süleyman KÖSMENE

    Şükür mesleğinin şifreleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hikmet-i hükümeti” biliyoruz artık
    Cevher İLHAN

    Suriye’de inat ve İdlib tuzağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.