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11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karadeniz, Karedeniz

Raşit YÜCEL
11 Ekim 2023, Çarşamba
Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle ve bölgeleriyle isimlendirilir, yâd edilir.

Karadeniz, denizi ile beraber, bölgesi de o ad ile anılır. Azeri nağmelerinde ise, ”Çırpınırdı Karadeniz, / Bakıp Türk’ün bayrağına” tekerlemesinden, Karadeniz’in siyah görüntüsü ile beraber dalgalarının hırçınlığını da anlamak mümkün. İnsanlarının da meşreplerinin ona uygun olduğunu gösterir.

Kendim, Doğu Karadeniz bölgesinde doğup büyüdüğüm ve yetmiş yılı aşkın bu toprakların havasını teneffüs ettiğim için az çok biliyorum. Seyahatlerimin çoğunu da bu bölgedeki illere ve ilçelere yaptım. 

İşte, şimdi yine Karadenizdeyim. Zaman sabit hareket etmediği için, ebedi hayata intikal eden nice sevdiklerimizi minnetle anıyoruz. Karadeniz’in yolları eskiden tek şeritli idi. Şimdi çift şeritli ve seyahatler daha kolay hale getirmiş. Yeni Asya’nın bölge temsilciliğini yaptığım sırada yaşadığımız hadiseler hâlâ sinemizde saklı durmaktadır.

Karadeniz, yeşilin her tonunu bünyesinde saklayan, ülkemizin göz bebeği bir yer mesabesindedir. Hamsinin turşusunu yapan maharetli insanlarının, daha ne kadar hasletleri var, siz kıyas ediniz.

Karadeniz insanı cevval ve çalışkandır. Ülkemizin bir çok ilinde, bu bölgeden gidip ikamet eden insanlar çoktur.

Eski yönetim kurulu başkanımız ve halen denetleme kurulu üyemiz İsmail Özdemir kardeşimizin, kendi çizdiği ve şekillendirdiği yüz yirmi tobloyu, okuyucularımıza anlatımı, gerçekten çok güzel bir hizmete vesile olacaktır. İnşallah bu tablolardan meteşekkil bir albüm yakında yayınlarımız içinde yerini alacak.

Bu vesile ile Trabzon’a kadar yolumuz devam edecek ve bu bölgenin mümtaz Nur talebeleri ile  buluşturacak…

“Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz” hadisine uyarak seyahatleri attırmakta fayda var vesselam.

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