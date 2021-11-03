Nerede sevineceğini bilememek

Her şeyin en had safhada görüleceği, gösterileceği ve yaşanacağı dehşetli ahirzaman hadisatı içinde duyulmayan, görülmeyen işlere ve hadiselere de şahit olmaya başladık.

Maddî ve manevî olarak bir hırs ve iftiharla herşeye lâzım olsun, olmasın hemen herşeye sahip olmak isteyen ve bunun için bu yolda yine herşeyi mübah ve meşrû sayan bir insanlık ve bir nesil...

Öyle bir şekilde konuşulamaz insanlıkla alâkalı olmayan haller sergileniyor ki, bunları yapanlar, edenler ve elleyenler bile şaşırıyorlar...

Gayriinsanî bir tutum ve davranış içerisine giren insancıklar için kazanmak ve elde etmek yetmiyor, kâfi gelmiyor. Başkalarının, diğerlerinin, karşısındakilerin de kaybetmesini, kazanmamasını istiyorlar, hasid bir şekilde arzu ediyorlar. Onlar için önemli olan; o yalancı dün-yevî isteklerinde galip gözükmek.

Halbuki işin aslı ve temeli, gayesi ve neticesi; insan olan insan için, Hak namına, hakikat adına; iman, Kur’ân ve İslâmiyet namına insanlara muhatap olmak ve şefkât ve merhâmet dairesinde muamele edebilmektir.

Evet, nefis ve şeytan her zaman aldatıcıdır, ama insanların zulüm görmelerinden, sıkıntı çekmelerinden memnun olmak ve bunu istemek on defa daha aldatıcı bir gayrıinsanîliktir.

Hiçbir zaman başkalarının kaybetmeleri hüzün ve üzüntü konusu olmamalıdır. Sadece İslâmiyet değil, insaniyet dahi bunu ister.

