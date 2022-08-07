"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Adalet ve medeniyet nasıl elde edilir?

Risale-i Nur'dan
07 Ağustos 2022, Pazar
Her bir millet için o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u milliyesini muhafaza eden ve kuvveti onda toplayacak bir manevî havuz vardır.

Ve sehavet-i milliyesini teşkil eden ve menâfi-i umumiyesini temin eden ve fazla kalan malları onda tahazzün edecek bir hazine-i maneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya bilmeyerek o havuzun ve o hazinenin etrafında delik melik açtılar, mâye-i bekayı ve madde-i hayatı çektiler, havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç altında kalıp düşecek. Nasıl bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dafiası ve kuvve-i şeheviye olan cazibesi olmazsa ölmüş olmuş olur ve hayy iken meyyittir. Hem de bir şimendiferin buhar kazanı delik melik olsa, perişan ve hareketten muattal kalır. Hem de bir tesbihin ipi kırılsa dağılır. Öyle de bir şahs-ı manevî olan bir milletin kuvvet ve malının havuzu ve hazinesini boşaltan başlar, o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, fikr-i milliyetin ipini kesip, parça parça ederler. Evet, “Bazı avâmın hatırı için hakikatin hatırını kırmayacağım.”

Suâl: “Şu makam, nihayet derecede tafsile değer bir makamdır; mücmel ve müphem bırakma!”

Cevap: Zaman-ı sabık vahşet ve cehaletinizi istihdam ederek pis bir tarîk ile ve müheyya ettiği plânlarla, bir kısım ehliyetsiz müteşeyyihler hile kuvvetiyle, bir kısım büyükler cebir kuvvetiyle o menbaı ve o madeni delip, zülâl-i hayatı kumistan ve şûristan sahrasına akıttılar; bazı tembel ve cerrarlar yeşillendi. Hatta onlar, servet-i dünyadan tenfir yolunda, pençesini küçük bir sayd’a atan bîçarelerin hassas ve zayıf damarlarını tutarlardı; tâ pençeleri, o sayd’dan açılsın, onlar o avı kaçırsınlar. Evet, her milletin –o milletin menfaati için bir miktar malıyla fedakârlık edip– bir sehaveti vardır. İşte, bizdeki sehavet-i milliye sû-i istimal edildi. Başka milletin sehavet-i milliyesi, zeynâb gibi içine girer, milletin cevfinde hazine tutar, ulûm ve maarif altına su verir. Hem de zaman-ı sabıkta, bir kısım büyükler namus-u milleti muhafaza eden cesaret-i milliyeyi sû-i istimal edip, zemin-i ihtilâf olan kumistana atıp kaybettiler. Her biri, o kuvvetin bir tarafını başkasının boynuna vurup kırdılar ve kırıldı. Hatta beş yüz bin kahraman ile namus-u milleti muhafaza etmeye müstaid olan bir kuvvet-i azîmeyi, mabeynlerinde sarf edip, ihtilâfât zemininde mahvettiklerinden, kendilerini terbiyeye müstehak ederlerdi. Eğer Meşrutiyetten ve hürriyet-i şer’iyeden istifade edip, o delikleri kapatıp veya zeynâb suretine çevirseniz, o kıymettar kuvveti harice sarf etmek için devletimizin eline verseniz, pahasında merhamet ve adalet ve medeniyeti kazanacaksınız.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 197

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’nın enerjide tasarruf planı: Klimalar kapanacak, ışıklar sönecek

    Tek adam rejiminin çaresi, tek adamlık değil - ''Tek adama karşı tek adam'' mantığına hayır

    Talep çok, arz yok, fiyatlar düşmez

    Artık ÖSYM soru çalıyor

    20 soruyu tam yapanlar açıklansın

    Ette indirim oyunu

    Fiyat söylerken utanıyorum

    Çin'e ait 20 savaş uçağı ve 14 gemi Tayvan çevresinde görüldü

    Beşiktaş, sezonu 3 puanla açtı

    İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de ölü sayısı 15'e yükseldi, 125 yaralı var

    MSB: 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak

    Şehit Reşat Ergin dualarla uğurlandı

    Türkiye kavrulurken Ardahan ‘eksi’yi gördü

    Eylem yasağı hak ihlali

    İsrail, Gazze'ye 160 füze fırlattı

    Tayvan'ın füze şirketinin yetkilisi Ou Yang, otel odasında ölü bulundu

    İtalya ve Portekiz'de farklı farklı sıcaklık rekorları

    İsrail'in Gazze saldırılarında 1'i çocuk 11 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

    Tayvan: Çin, 'saldırı simülasyonları' yapıyor

    Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Tenkit etmeyin, meşveret edin”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Her şey gibi KPSS de çöktü
    Genel

    Artık ÖSYM soru çalıyor
    Ahmet BATTAL

    Çatısına gurban, çatısına …
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Talep çok, arz yok, fiyatlar düşmez
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ne garip hallerimiz var
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 6
    Genel

    Ette indirim oyunu
    Genel

    Avrupa’nın enerjide tasarruf planı: Klimalar kapanacak, ışıklar sönecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.