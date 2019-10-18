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18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Bu devirde en mühim vazife, Nur’a hizmet

Risale-i Nur'dan
18 Ekim 2019, Cuma

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NUR TALEBELERİNİN BİR MEKTUBU

Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz!

Mektubunuzdan İslâm güneşinin bir ziyasını sezer gibi olduk. Yüzlerce seneden beri insaniyet aleyhine, İslâmiyet zararına mütecaviz fikir neşreden ehl-i küfrün tahriplerini tamir için ortaya atılan Risale-i Nur’un, sizlerin mektubunuzdan, gençlerin arasına yayıldığını sezdik. Ebedî hayat yolunun hakperest yolcuları, hayalî boş lâfları terk edip, Risale-i Nur’la küfür tohumlarını eriteceklerdir. Nur’un Talebeleri, ehl-i kalp ve imanın hakikî kardeşleridirler. Siz kardeşlerimizin mektupları bizlere hız veriyor ve verecek.

Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur, bize, dalâlette kalmanın ve küfürle mücadele etmemenin bu zamanda büyük ahmaklık olduğunu bildiriyor. Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun kuvvet kazandığı bir devirde, en mühim bir vazife, Nur’a hizmet etmek ve rıza-yı İlâhîyi tahsil için onu isteyene vermektir. Bu en baş ve en ehemmiyetli, en kıymetli ve mübarek vazifemizden bizi döndürmek isteyen en ağır hücumlar dahi bizlerin hızını arttıracaktır.

Risale-i Nur bize öğretiyor ve ispat ediyor ki, bu dünya, bir misafirhanedir. Ebedî hayatı isteyenler, misafirhanedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nisbette memnun edilirler. Demek ki, şimdi en esaslı vazifemiz, bataklıktan kurtulmak isteyen ehl-i dinin, karanlıktan usanmış, gıdasız kalmış kalblerin yardımına koşmak, kendimizden başlayarak Nur’un dellâllığını yapmaktır. Bilhassa ve bilhassa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en başta ve en evvel Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak ve o muazzam eser külliyatındaki Kur’ân ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla, o harika eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faydalı olur; vatan, millet, gençlik ve âlem-i İslâm çapında hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. Bunun için başta Hazret-i Üstadımız Bediüzzaman ve onun hakikî ve ihlâslı talebeleri olmaya lâyık sizlerden duâ istirham ediyoruz ki, Risale-i Nur’un mecmualarını bir an evvel temin edelim, arayalım, bulalım; dikkat, tefekkür ve ihlâsla okuyalım; Kur’ân ve iman hizmetinde bu vaziyette koşalım. Risale-i Nur’un bu asırdaki makbuliyetine işaret eden deliller fazlasıyla mevcud olduğuna göre, insaf sahibi her mü’min kardeşimiz, onun tabiî bir yardımcısıdır.

Asa-yı Musa, s. 276

LÛ­GAT­ÇE:

anarşistlik: Terör, kargaşa, hiçbir otorite tanımayarak isyan etmek.

dalâlet: İman ve İslâmiyet’ten ayrılma, bâtıla yönelme.

dellâllık: İlan edicilik, duyuruculuk.

ehl-i din: Dindar, dinine bağlı, dindar olanlar.

ehl-i kalp ve iman: Kalp ve iman ehli; gönül ehli, kalbi uyanık ve manevî hakikatlere çok duyarlı, iman sahipleri.

ehl-i küfür: Küfür ehli, Allah’ı inkâr edenler, kâfirler.

ikmal etmek: Tamamlamak, bitirmek.

mütecaviz: Saldırgan, sınırı ve haddi aşan.

nail: Yetişen, ulaşan, erişen, elde eden.

neşir: Yayma.

nimet-i uzmâ: En büyük nimet.

rıza-yı İlâhî: Allah’ın rızası.

sıddık: Çok doğru, dürüst, hakkı ve hakikati tereddütsüz kabullenen.

teçhiz: Cihazlandırma, donatma.

ziya: Işık.

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