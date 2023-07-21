"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Bütün kemâlâtın esası Allah’a iman

Risale-i Nur'dan
21 Temmuz 2023, Cuma 00:02
Sonra o mütefekkir yolcu, her sahifeyi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevî terakkiyâtın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemâlâtın esası ve madeni olan iman-ı billâh hakikati bir derece daha inkişaf edip manevî çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden; sema, cevv ve arzın mükemmel ve kat’î derslerini dinlediği halde, “Hel min mezîd” [Daha yok mu? (Kaf Suresi: 30)] deyip dururken, denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekârâne cûşuhuruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Lisan-ı hâl ve lisan-ı kàl ile “Bize de bak, bizi de oku” derler.

O da bakar, görür ki:

Hayattarâne mütemâdiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatıp, arz ile beraber gayet sür’atli bir surette bir senede yirmi beş bin senelik bir dairede koşturulduğu halde, ne dağılırlar, ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir Zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar.

Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki: Gayet güzel ve ziynetli ve muntazam cevherlerinden başka, binlerce çeşit hayvanatın iâşe ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyatları o kadar muntazamdır; basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları ve tayinatları o kadar mükemmeldir ki, bilbedâhe bir Kadîr-i Zülcelâl’in, bir Rahîm-i Zülcemâl’in idare ve iâşesiyle olduğunu ispat eder.

Sonra o misafir, nehirlere bakar, görür ki: Menfaatleri ve vazifeleri ve vâridât ve sarfiyatları o kadar hakîmâne ve rahîmânedir; bilbedâhe ispat eder ki, bütün ırmaklar, pınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman-ı Zülcelâli ve’l-İkram’ın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Hatta o kadar fevkalâde iddihar ve sarf ediliyorlar ki, “Dört nehir Cennet’ten geliyorlar” diye rivayet edilmiş. Yani, “Zâhirî esbâbın pek fevkinde olduklarından, manevî bir cennetin hazinesinden ve yalnız gaybî ve tükenmez bir menbaın feyzinden akıyorlar” demektir.

Meselâ, Mısır’ın kumistanını bir cennete çeviren Nil-i mübarek, cenup tarafından, Cebel-i Kamer denilen bir dağdan mütemâdiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa, o dağdan büyük olur. Hâlbuki, o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, altı kısımdan bir kısım olmaz. Vâridâtı ise o mıntıka-i harrede pek az gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur, elbette o muvazene-i vasiayı muhafaza edemediğinden, o Nil-i mübarek, âdet-i arziye fevkinde, “Bir gaybî Cennet’ten çıkıyor” diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.

İşte deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlerinin ve şehadetlerinin binden birisini gördü. Ve umumu, bi’l-icma, denizlerin büyüklüğü nisbetinde bir kuvvetle “Lâ ilahe illa hû” der ve bu şehadete, denizler mahlûkatı adedince şahitler gösterir diye anladı.

Asa-yı Musa, s. 115

LÛ­GAT­ÇE:

cevv: atmosfer, yer ile gök arası.

iddihar: biriktirme, toplama, depolama.

iman-ı billâh: Allah’a iman.

inkişaf: ortaya çıkma, keşfolunma.

mıntıka-i harre: sıcak bölge.

miftah: anahtar.

terakkiyât: ilerlemeler, gelişmeler.

Okunma Sayısı: 453
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'ya kavurucu sıcaklık uyarısı

    Sayısal verilerle YKS sonuçları

    AB üyeliği ve demokrasi için siyasi irade şart

    Yapay zeka şirketleri tazminat ödesin

    İklim değişikliği cilt kanseri vakalarını da artırdı

    Peyniri her gün yiyemiyoruz

    Meclis toplanıyor

    Güvende düşüş sürüyor

    Uçak biletlerine % 43 zam

    Kapı kapı dilenmek yakışmıyor

    Vergi zamlarına iki dava daha

    İsrail’in özürü laf-ı güzaf

    Türkiye'yi ziyaret edecekler

    Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

    YKS cevap kağıtları erişime açıldı - 10 gün süreyle incelenebilecek

    Bedelli askerlik 122 bin lira

    2023-YKS’ye rekor başvuru

    Rekor üstüne rekor... Dünya adeta yanıyor!

    Sakarya'da da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Karamsarlığı dağıtmak için
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kumpasları boşa çıkarma yöntemi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dükkânını dolandırıcıya teslim etmezken ülkeyi nasıl edersin!”
    Süleyman KÖSMENE

    Çocukların yaramazlıklarını hoşgörmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kemâlâtın esası Allah’a iman
    İbrahim Aktaşcı

    Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı!
    Cevher İLHAN

    Kaybettiren “çarklı dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Dershane hayatını eve taşımak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.