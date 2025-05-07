20 yılda çiftçi borçları 187 kat arttı

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında zirveye yerleştiğini ve dünya genelinde ise 5. sırada olduğunu belirtti.

Tarım sektöründe istihdam kaybının hızla arttığını vurgulayan Gürer, çiftçilerin borçlarının son 20 yılda 187 kat artarak ciddî bir ekonomik kriz meydana geldiğini söyledi. Gürer, “OECD ülkelerinde gıda enflasyonu ortalama %4,4. Biz, bu oranı yaklaşık sekiz kat aşarak gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinci, dünya çapında ise en kötü durumda olan ülkelerden biriyiz. Arjantin, İran, Malavi ve Haiti gibi ülkelerin ardından 5. sıradayız. OECD ülkeleri arasında Ülkemizden başka çift haneli gıda enflasyonu olan ülke bulunmamaktadır. Böyle bir durum, halkımızın geçim şartlarını daha da zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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