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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına gerekçe sunamadılar!

07 Mayıs 2025, Çarşamba 14:59
ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün temyiz davasında, hükümetin avukatları gözaltı için herhangi bir gerekçe sunamadı.

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ABD'nin Tufts Üniversitesi'nde Fullbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk'ün New York'taki temyiz davasında, ABD hükümetini temsil eden avukatlar, Türk öğrencinin gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili argüman sunmaktan kaçındı.

 

Adalet Bakanlığını temsil eden avukatlar, ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi heyetine, göçmenlik davaları kapsamında yargı yetkisinin federal mahkemelerde olmadığı argümanını savunurken, bu davalarda tek yetkili kurumun göçmenlik mahkemelerinin olduğu tezini yineledi.

 

Bakanlık avukatları bununla birlikte, Öztürk'ün vizesinin neden iptal edildiği veya neden gözaltına alındığı konusunda herhangi bir yorum yapmayı tercih etmedi.

Türk öğrencinin avukatları ise kefalet duruşması için Öztürk'ün 9 Mayıs'ta Vermont'ta olması gerektiğini savundu, ancak duruşmada henüz bir karar açıklanmadı.

Tarafların önerilerini dinleyen temyiz heyeti, argümanları kendi aralarında görüşeceklerini ve duruşmaya daha sonraki bir tarihte devam edeceklerini belirtti.

Temyiz duruşmasında Türk öğrenci adına savunma yapan Esha Bhandari, mahkeme binası önünde yaptığı açıklamada, hükümet avukatlarının bir çok defa fırsat verildiği halde, Öztürk'ün üniversite gazetesinde Filistin lehine yazdığı bir yazıdan dolayı gözaltına alındığı tezini "hiçbir zaman çürütmediğine" dikkati çekti.

Ayrıca, mahkeme önünde toplanan Filistin destekçisi aktivistler, "Rümeysa'yı serbest bırak" yazan pankartlarla ABD hükümetinin göçmenlik politikalarına tepki gösterdi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

AA

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