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7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İmamoğlu'nun diploma bilgisi İstanbul Üniversitesi veri tabanından kaldırıldı

07 Mayıs 2025, Çarşamba 14:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi.

Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta diploması iptal edilen İmamoğlu'nun diploma bilgisi İstanbul Üniversitesinin veri tabanından kaldırıldı.

 

Ayrıca İmamoğlu'nun yanı sıra 8 kişinin de diploma bilgilerinin, üniversitenin veri tabanından silindiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun avukatı idare mahkemesine başvurdu

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istedi.

Avukat Mehmet Pehlivan tarafından İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu "davacı", İstanbul Üniversitesi "davalı" olarak yer aldı.

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararının öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istendi.

İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunuldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evraklar, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunuldu.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

AA

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