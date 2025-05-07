Gazze’de enkaz içinde ders...

Gazze’de yerinden edilen öğretmen Dina Ukkaşe, kuzeyden göç ettikten sonra Gazze kentinde bulunan İslam Üniversitesi’nin hasar görmüş salonlarında çocuklar için sınıflar oluşturdu.

Ukkaşe, gönüllü öğretmenlerle birlikte zorlu koşullara rağmen eğitimi sürdürmeye devam ediyor.

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İsrail’in Gazze planı daha fazla ölüm getirir

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail’in Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatma planının endişe verici olduğunu belirterek, bunun zaten vahim bir insanî krizle karşı karşıya olan Filistin halkı için daha fazla ölüm, yaralanma ve tarif edilemez acıya yol açacağını bildirdi.

İsrail makamlarına itidal çağrısında bulunan Harris, Gazze halkına yapılanların iğrenç ve vicdansızca olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail vahşette ısrarlı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması hâlinde ordunun Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatmayı planladığını yazdı. İsrail basınına konuşan İsrail Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinin onayladığı plan kapsamında “Hamas’ı yenmek ve askerî gücünü yok etmek” amacıyla Gazze’ye geniş çaplı saldırılar başlatılacağını belirtti. İsrailli yetkili, bu saldırılarda, bölgedeki Filistinlerin Gazze’nin güneyine zorla göç ettirilmesinin planladığını ifade etti.

Ordu geri çekilmeyecek

İsrail ordusunun geçmişteki saldırıların aksine işgal ettiği bölgelerden “operasyonlar bittikten” sonra geri çekilmeyeceğini kaydetti. Açlıkla mücadele eden Gazze’ye yönelik insanî yardım girişlerinin engellenmesinin sürdürüleceğini belirten yetkili, geniş çaplı saldırılar başlayınca yardım ulaştırılması planının devreye sokulacağını ileri sürdü. Saldırılar başlayınca ve Filistinliler Gazze’nin güneyine sürülünce Refah’ta bir bölgenin yardım dağıtımları için belirleneceğini öne süren yetkili, yardım almak isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince “güvenlik taramasından” geçirileceğini aktardı.